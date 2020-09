Spiaggia di Zaiana, baia compresa tra Vieste e Peschici

Incastonata lungo la costa tra Vieste e Peschici c’è una pittoresca baia, quella di Zaiana. La sua spiaggia, conosciuta e apprezzata dai cittadini locali e dai turisti che ogni anno ammirano e visitano il Gargano, gode di un’ottima fortuna per la sua sabbia dorata e per la natura circostante.

La spiaggia di Zaiana, infatti, si contraddistingue dalle vicine località non tanto per il suo mare limpido e trasparente quanto per il suo fascino selvaggio, che la rende una delle poche insenature con poco intervento da parte dell’uomo.

A soli 5 chilometri da Peschici, questa baia si manifesta in tutta la sua estrema bellezza circondata dall’alta falesia rocciosa ricoperta da boschi in cui cresce la tipica macchia mediterranea. Il contrasto tra i colori verdi e marroni della pineta e il blu limpido dell’Adriatico, complice l’incredibile panorama, rende la spiaggia di Zaiana assolutamente degna di visita.

Spiaggia adatta ai bambini

Se la mattina è possibile godere di bagni rinfrescanti adatti anche ai più piccoli grazie all’ingresso in acqua digradante, la sera questa insenatura si trasforma in una discoteca a cielo aperto molto praticata soprattutto dai più giovani.

Piuttosto frequentata durante i periodi di alta stagione, questa spiaggia si svuota quasi completamente nei primi giorni di settembre: è proprio in questo periodo che è possibile godere di lunghe giornate al mare in cui rilassarsi ascoltando il dolce rumore delle onde che si infrangono sul bagnasciuga.

Dotata sia di spiaggia libera che di lidi attrezzati per gli amanti dei confort, baia di Zaiana è la meta ideale per lasciarsi cullare in una delle località più belle di tutto il Gargano. Oltre alla sabbia fine e dorata, questa insenatura è molto amata anche dai nuotatori più audaci: alcuni tra i più esperti utilizzano la scogliera lì presente come trampolini naturali dai quali tuffarsi.

Baia di Zaiana, come arrivare

Le indicazioni per la spiaggia di Zaiana sono ben segnalate. Per raggiungere questa baia, dunque, basterà imboccare la litoranea Peschici-Vieste e seguire le apposite indicazioni, compresa una scorciatoia che permette di raggiungerla a piedi una volta parcheggiata l’auto.

Foto: Matteo Nuzziello