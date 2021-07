Spiaggia del Frascone, mare limpido e Salento verace

Tra le più conosciute Sant’Isidoro e Torre Uluzzo è presente una spiaggia meno frequentata delle due ma altrettanto bella: la spiaggia del Frascone.

Lambita da una delle più variopinte espressioni dello Ionio, questo tratto di costa consente agli ospiti di alternare momenti di relax a quelli di divertimento grazie alla (poca) sabbia unita alla scogliera. Apprezzata in quanto poco affollata, la spiaggia del Frascone non ha nulla da invidiare alle località più conosciute: la presenza di sorgive rende le sue acque limpide a tratti particolarmente fredde.

Questa località deve il suo nome agli abitanti del posto, il cui termine ‘frascone‘ indica le grandi frasche lì presenti. Non propriamente consigliata con famiglie per bambini a seguito a causa della presenza delle rocce, questa meraviglia del Salento è la meta ideale per gli amanti del mare pulito e non affollato: sconosciuta ai più, in questa spiaggia è possibile trovare posto anche nelle domeniche di agosto.

Perché visitare la spiaggia del Frascone

Definito da tutti i suoi ospiti come un posto incantevole, la spiaggia del Frascone è dotata di un parcheggio gratuito (i cui posti si riempiono piuttosto facilmente) e di un chioschetto in cui è possibile pranzare o concedersi un caffè.

La vera meraviglia, come anticipato, arriva quando si decide di immergersi nelle limpide acque: i suoi fondali sono ricchi di pesciolini variopinti la cui visione contribuisce a rendere la propria sosta in acqua ancora più piacevole. I più esperti di nuoto, inoltre, con poche bracciate potranno raggiungere un isolotto da cui ammirare un ricco panorama.

Natura selvaggia e circondata da località assolutamente da visitare: questi sono solamente alcuni dei punti a favore che rendono la spiaggia del Frascone degna di una visita. Un ultimo vantaggio? Si potrà trascorrere una giornata all’insegna dei veri principi del Salento: sole, mare e ientu. Cosa chiedere di più?!

Foto: sales_marco