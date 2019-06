Come già annunciato, la Puglia è pronta per accogliere la regina del cinema italiano, Sophia Loren.

Sebbene le prime indiscrezioni avevano fatto credere che la ciociara nazionale registrasse solamente nella città di Trani, in prossimità dell’inizio delle riprese è stato reso noto che Sophia Loren si dividerà tra la Perla dell’Adriatico e il capoluogo Bari.

La vita davanti a sé, questo il nome del lungometraggio nel quale reciterà la bellissima attrice sotto la regia di suo figlio Edoardo Ponti, è tratto dall’omonimo romanzo di Romain Gary. La storia racconterà di un’anziana ebrea alla quale è stato affidato il figlio abbandonato di una prostituta, Momo.

Tutte le location nelle quali si girerà con Sophia Loren

A partire da mercoledì 19 giugno Sophia Loren e tutta la troupe, dunque, si divideranno tra Bari e Trani fino alla fine di luglio.

Riprese a Trani

Se a Trani la ciociara internazionale girerà molto probabilmente per il quartiere ebraico, in particolare in un palazzo in via la Giudea e nel centro storico, a Bari l’attrice girerà in numerosi luoghi simbolo.

Riprese a Bari

Tra le differenti location scelte ci saranno sicuramente:

Molo di San Nicola

Bari Vecchia

Oratorio del Redentore

Policlinico

Pescheria sul lungomare San Girolamo

Ipogeo di villa Giustigniani

Una troupe di 50 persone

L’Apulia Cinema ha annunciato che, la troupe del lungometraggio è composta da circa 50 persone.

Dopotutto, quindi, questa è una grande occasione per tutta la regione sotto il profilo della promozione e del marketing turistico. Attraverso il cinema, infatti, ora sarà possibile diffondere tutte le numerose bellezze di Puglia.

Il film che vedrà come protagonista la Loren (nome d’arte di Sofia Villani Scicolone), verrà prodotto per Carlo Degli Esposti e Nicola Serra per la Palomar.

Il ritorno della Loren in Puglia

Tutta la Puglia non aspetta altro che il ritorno della grande attrice, che aveva già girato a Trani il film Sabato, domenica e lunedì, lungometraggio diretto da Lina Wertmuller e interpretato, oltre che dall’artista romana, anche da Luca De Filippo, Luciano De Crescenzo, Alessandra Mussolini, Enzo Cannavale e Isa Danieli.