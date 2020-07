118 Asl Bt: soccorso in acqua a Margherita e Barletta

Il 118 della Asl Bt per tutto il periodo estivo si arricchisce con due importanti novità: fino al 15 settembre sarà attivo il servizio di assistenza in mare con idromoto.

Il personale specializzato, dunque, sarà sulle moto d’acqua per prestare assistenza tutti i giorni dalle 10 alle 17 su tutta la litoranea. Posizionate in un lido di Margherita di Savoia e uno di Barletta, le acquascooter sono garante dall’Associazione Volontari Margheritani e dalla Guardia Costiera Ausiliaria Puglia.

I soccorritori, tutti con un brevetto di salvamento in mare e dotati della strumentazione necessaria per il primo soccorso, anche in casi di arresto cardiaco (le idromoto sono dotate di defibrillatore semiautomatico), saranno pronti per intervenire qualora fosse necessario.

Margherita di Savoia, attivo il servizio di Primo Soccorso

A partire dallo scorso 4 luglio e per tre mesi dalle 10 alle 18, inoltre, a Margherita di Savoia è stato attivato il servizio di Primo Soccorso con un’autoambulanza di soccorso avanzato. Questa, dunque, si aggiunge alla Mike già attiva sulla cittadina ed è dotata di un sistema di telecardiologia per la diagnosi precoce di infarto.

Il servizio, presentato ieri, lunedì 6 luglio, da Alessandro Delle Donne (Direttore Generale Asl Bt), Bernando Lodispoto (Sindaco di Margherita di Savoia) e Donato Iacobone (Referente 118 Asl Bt), ha sottolineato come le idromoto si siano mostrate di grande aiuto per gestire in tempi molto rapidi in molteplici situazioni.

Anche nei casi più gravi, questi strumenti si sono dimostrati fondamentali per la salute del paziente.

Data l’esperienza degli scorsi anni, per l’estate 2020 si è sentita l’esigenza non solo di riattivare il servizio ma anche di aumentare il numero di mezzi di soccorso.

La nuova ambulanza di Margherita, inoltre, si aggiunge a quella già in dotazione con medico a bordo e naturalmente diventerà di importante supporto, considerando che nei mesi estivi la cittadina si trasforma in un’apprezzata e frequentata meta turistica.