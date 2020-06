“Sky Arte – Sei in un Paese Meraviglioso”, riprese in Puglia

Le telecamere Sky Arte sono in Puglia per le riprese del programma Sei in un Paese Meraviglioso.

Il presentatore Dario Vergassola, in compagnia di Miriam Galanti, si è aggirato per cinque giorni tra le bellezze di Barletta per parlare ai suoi spettatori di tutto ciò che la città della Disfida ha da offrire.

Durante i cinque giorni, che si sono conclusi lo scorso venerdì 26, i due presentatori di Sky Arte hanno visitato e raccontato della Basilica Concattedrale di Santa Maria Maggiore, il Castello, la Cantina della Sfida, Eraclio e tutto il centro storico della città.

Dopo aver lasciato Barletta, Dario Vergassola e Miriam Galanti hanno continuato a girare per la Puglia, registrando anche a Margherita di Savoia, Polignano a Mare, Locorotondo e Noicattaro.

Seguiranno aggiornamenti per la messa in onda delle puntate.