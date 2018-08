Sharm el-Sheikh e Bari, confermati voli fino a Primavera 2019

L’Egitto è più vicino, e si vive in Puglia. La conferma arriva dalla compagnia Air Cairo, che comunica la decisione di continuare a decollare dalla città di Bari verso Sharm el-Sheikh, capitale marittima e balneare della penisola del Sinai, tra le più apprezzate tratte aeree del capoluogo di regione pugliese.

La decisione

La decisione è stata comunicata da poco e le due località continueranno ad essere collegate fino alla data del 30 marzo 2019, sempre con un’unica frequenza settimanale. Una grande vittoria per l’aeroporto di Bari Karol Wojtyla, che si conferma uno dei più apprezzati e utilizzati del sud Italia, con un numero sempre maggiore di compagnie desiderose di investirvi. I voli verso la città del Mar Rosso erano stabiliti fino al 12 ottobre, tuttavia il grande apprezzamento dimostrato dalla clientela barese ha spinto i proprietari di Air Cairo a legare ancora Bari a Sharm el-Sheikh.

Il volo

Ogni volo, con cadenza settimanale, può trasportare fino a 180 passeggeri e il numero di sold out registrati è elevatissimo, un risultato riscontrabile davvero di rado. La decisione, da parte dei general sales agent della compagnia egiziana è stata davvero facile. Ogni volo ha una durata di circa tre ore, con orari inseriti nelle agende in base alla stagione di riferimento. Confermati i turni estivi, pertanto, con voli in partenza da Bari verso Sharm el-Sheikh alle ore 21:30, giungendo all’aeroporto nei pressi di Naama Bay poco dopo la mezzanotte. Ritorno previsto con partenza alle ore 17:00, con arrivo sulle piste di Palese alle ore 20:30.

I dati

L’aeroporto Karol Wojtyla continua a registrare un aumento del flusso di viaggiatori relativamente costante, divenendo uno dei primi scali non solo del sud ma di tutta Italia. Il successo non si conferma solo verso la città di Sharm el-Sheikh, pertanto, ma in direzioni che portano verso tutto il mondo: un incremento di 476mila persone nell’arco solo dell’ultimo mese, riuscendo a fare meno solo delle strutture di Roma Ciampino, Cagliari e Olbia.