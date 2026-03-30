Servizio Civile Puglia 2026: 246 posti ANCI Puglia nei Comuni

BARI – Sei un giovane pugliese con la voglia di fare la differenza nella tua comunità? ANCI Puglia ha appena lanciato la nuova stagione del Servizio Civile Puglia 2026, mettendo a disposizione 246 posti in tantissimi Comuni della nostra regione. Un’opportunità d’oro per chi ha tra i 18 e i 28 anni e vuole trasformare l’amore per la propria terra in un impegno concreto.

Servizio Civile Puglia 2026: sei ambiti per cambiare la Puglia

I progetti approvati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili per il Servizio Civile Puglia 2026 toccano i punti vitali della nostra società. Potrai scegliere di impegnarti in sei ambiti specifici.

Cultura e Bellezza : attività nei musei, nelle biblioteche e valorizzazione del patrimonio locale.

: attività nei musei, nelle biblioteche e valorizzazione del patrimonio locale. Ambiente : monitoraggio del territorio e sensibilizzazione ecologica.

: monitoraggio del territorio e sensibilizzazione ecologica. Sociale e Solidarietà : assistenza ad anziani, persone fragili e progetti di agricoltura sociale.

: assistenza ad anziani, persone fragili e progetti di agricoltura sociale. Giovani e Sportelli: animazione presso gli Informagiovani e iniziative di partecipazione attiva.

Un’attenzione particolare è rivolta all’inclusione: sono previsti posti riservati anche a ragazzi con bassa scolarità, perché il Servizio Civile deve essere un’opportunità di crescita per tutti, nessuno escluso.

Perché partecipare? I vantaggi concreti del Servizio Civile Puglia 2026

Oltre al valore umano di aiutare il proprio Comune, il Servizio Civile Puglia 2026 offre benefici tangibili.

Indennità mensile : i volontari ricevono un assegno di 519,47 euro al mese .

: i volontari ricevono un assegno di . Un “pass” per il lavoro : l’esperienza vale come punteggio e, soprattutto, garantisce una riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici per chi conclude l’anno senza demerito. Un vantaggio enorme per chi sogna una carriera nella Pubblica Amministrazione.

: l’esperienza vale come punteggio e, soprattutto, garantisce una riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici per chi conclude l’anno senza demerito. Un vantaggio enorme per chi sogna una carriera nella Pubblica Amministrazione. Formazione: un anno di competenze certificate che arricchiscono il curriculum.

“Il Servizio Civile è una delle principali opportunità per i giovani di acquisire competenze e rafforzare il senso civico”, ha dichiarato la Presidente di ANCI Puglia, Fiorenza Pascazio. “È un’esperienza al servizio del bene comune che consolida i valori della solidarietà”.

Come presentare la domanda

Il tempo stringe! Le candidature devono essere inviate entro le ore 14:00 dell’8 aprile 2026. La procedura è telematica attraverso il portale ufficiale e dedicato Scelgo il servizio civile. Per consultare invece l’elenco dei Comuni pugliesi coinvolti e i dettagli di ogni singolo progetto puoi visitare il sito ufficiale di ANCI Puglia.

Immagine di copertina: fonte ANCI Puglia.