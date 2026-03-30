Servizio Civile Puglia 2026: 246 posti ANCI Puglia nei Comuni

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BARI – Sei un giovane pugliese con la voglia di fare la differenza nella tua comunità? ANCI Puglia ha appena lanciato la nuova stagione del Servizio Civile Puglia 2026, mettendo a disposizione 246 posti in tantissimi Comuni della nostra regione. Un’opportunità d’oro per chi ha tra i 18 e i 28 anni e vuole trasformare l’amore per la propria terra in un impegno concreto.
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I progetti approvati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili per il Servizio Civile Puglia 2026 toccano i punti vitali della nostra società. Potrai scegliere di impegnarti in sei ambiti specifici.
Un’attenzione particolare è rivolta all’inclusione: sono previsti posti riservati anche a ragazzi con bassa scolarità, perché il Servizio Civile deve essere un’opportunità di crescita per tutti, nessuno escluso.
Oltre al valore umano di aiutare il proprio Comune, il Servizio Civile Puglia 2026 offre benefici tangibili.
“Il Servizio Civile è una delle principali opportunità per i giovani di acquisire competenze e rafforzare il senso civico”, ha dichiarato la Presidente di ANCI Puglia, Fiorenza Pascazio. “È un’esperienza al servizio del bene comune che consolida i valori della solidarietà”.
Il tempo stringe! Le candidature devono essere inviate entro le ore 14:00 dell’8 aprile 2026. La procedura è telematica attraverso il portale ufficiale e dedicato Scelgo il servizio civile. Per consultare invece l’elenco dei Comuni pugliesi coinvolti e i dettagli di ogni singolo progetto puoi visitare il sito ufficiale di ANCI Puglia.
Immagine di copertina: fonte ANCI Puglia.
Data: 30 Mar 2026Riproduzione riservata. La riproduzione è concessa solo citando la fonte con link all'articolo.