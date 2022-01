Sergio Rubini è in Puglia: cerca la location per il prossimo film

Sergio Rubini è stato in giro per la Puglia per la ricerca di nuove location per il suo prossimo film. Il noto regista di Grumo Appula, accompagnato dalla presidente di Apulia film commission, Simonetta Dellomonaco, e dal noto esperto del settore Fabio Marini, sta compiendo un tour tra le bellezze dei centri storici pugliesi e delle loro zone limitrofe.

Scopri di più su: Sergio Rubini, dalla provincia di Bari al grande schermo

Dal Gargano al Salento, Sergio Rubini ha esplorato in lungo e in largo le bellezze del Tacco d’Italia, tanto da affidare i suoi pensieri a un lungo post su Instagram. “Ogni tanto – ha scritto – bisognerebbe farsi un giretto nei luoghi che pensi di conoscere alla perfezione, in questi due giorni ho scoperto luoghi fantastici della Puglia che non conoscevo. Eppure nella mia vita l’ho girata in lungo e in largo, sia fisicamente che dal punto di vista cinematografico. È una terra incredibilmente variegata“.

Quali sono i posti visitati da Sergio Rubini

Sebbene non si sappia ancora su cosa sia ripiegata la decisione finale, ciò che è certo è che l’artista di Grumo Appula ha visitato le seguenti località (e non solo):

Bovino

Orsara di Puglia

Cava di Bauxite di Spinazzola

Rocca del Garagnone

Costa Ripagnola di Polignano a Mare

Mesagne

Santa Maria del Casale di Brindisi

Nessuna risposta da parte dell’artista a chi gli chiede un piccolo spoiler: per saperne di più sulla sua prossima produzione (cinematografica o televisiva?) bisognerà attendere un altro po’. Ad essere certa, a quanto pare, la presenza degli sfondi pugliesi.