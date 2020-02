‘Sapiens’, 2 puntate saranno dedicate alla Puglia

Il programma di Rai Tre Sapiens – Un solo pianeta, condotto dal ricercatore e divulgatore scientifico Mario Tozzi partirà dal prossimo 15 febbraio.

In attesa di scoprire tutte le puntate che saranno dedicate alla natura, allo spazio, alla terra e sul futuro dei Sapiens, è stato presentato dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano un incontro dal nome Geodiversità e paesaggi geologici della Puglia, promosso dalla Regione e dalla Società Italiana di Geologia Ambientale con protagonista proprio Mario Tozzi.

“I paesaggi pugliesi sono unici”

Il governatore, durante l’incontro, ha ricordato come i paesaggi della Puglia siano bellissimi e unici, amati da chiunque li visiti e per questo apprezzati in tutto il mondo. Proprio per questo motivo, dunque, un obiettivo prioritario della sua amministrazione resta la tutela dell’ambiente in tutti i suoi aspetti: la promozione della conoscenza e la geodiversità genera consapevolezza e voglia di approfondimento.

Mario Tozzi ha poi colto l’occasione per ricordare come non esista nel mondo un paese in cui la diversità morfologica sia diventata anche culturale, sociale e umana come in Italia, che ha delle sfaccettature più splendenti di un diamante. Il mosaico dello Stivale è stato ricomposto così tante volte, che oggi risulta piuttosto difficile stabilirne un disegno primordiale.

All’interno di questa opera d’arte, ha ricordato Tozzi, la Puglia rientra sicuramente tra le tessere più importanti in quanto il suo patrimonio è figlio diretto della storia, più precisamente di un frammento di crosta terrestre strizzato tra Africa ed Europa e che ha resistito milioni di anni al cozzo dell’Appennino e poi all’erosione delle acque, dando così luogo a un panorama armonico che non è più natura ma che al tempo stesso non è ancora paesaggio.

Luoghi visitati da “Sapiens – Un solo pianeta “

Non è quindi un caso se ben 2 delle 8 puntate di Sapiens – Un solo pianeta saranno dedicate alle numerose meraviglie della Puglia. A rientrare nelle descrizioni del divulgatore scientifico saranno: