In Puglia ogni paese ha la sua storia, la sua cultura e la sua tradizione. Ogni provincia ha qualcosa da offrire a chi la visita, e per chi si trovasse in quella di Foggia o stesse valutando di fare un viaggio in Puglia, non potrà mancare questa tappa: il Santuario di Maria Santissima della Fontana a Torremaggiore.

Il Santuario di Maria Santissima della Fontana è un luogo di culto centenario

Il Santuario di Maria Santissima della Fontana a Torremaggiore sorge su una chiesa più antica, la cappella di Santa Maria dell’Arco. I monaci benedettini costruirono questa cappella nel X secolo nei pressi di una sorgente. Nel XI secolo i frati fecero costruire una fontana pubblica che raccoglieva le acque provenienti dal piano comunale e che, grazie ad un acquedotto sotterraneo, trovavano sbocco proprio davanti alla chiesa. Il nome della chiesa deriva appunto dalla presenza di questa fontana. Un tempo la fontana era dotata di due vasche, ma che il comune fece demolire nel 1906, a causa delle lesioni della volta e degli alti costi di manutenzione.

Meta di pellegrinaggi sempre più numerosi

Nel corso del tempo la chiesa divenne meta per i pellegrini, tanto da farla rientrare nel percorso dei grandi santuari dauni, come lo era quello dedicato all’Arcangelo Michele a Monte Sant’Angelo.

A testimonianza della grande devozione che il luogo ha fin dai tempi più antichi, troviamo all’interno della chiesa moltissimi ex voto, donazioni e arredi sacri. Grazie ai fondi raccolti nel corso degli anni ‘90 del secolo scorso, è stato possibile restaurare integralmente tavolette votive di grande importanza artistica. Alcune delle quali, raffiguranti tematiche legate alla giustizia ed al brigantaggio, sono uniche in tutta la Puglia! Potete vederle con i vostri occhi nella galleria adiacente al Santuario.

Il Santuario di Maria Santissima della Fontana è espressione di religiosità collettiva

Grande e profonda è sempre stata la devozione dei Torremaggioresi nei confronti della Madonna, a cui la popolazione si è sempre affidata, soprattutto in momenti critici. I festeggiamenti liturgici e popolari hanno luogo il martedì successivo alla Pasqua e coinvolgono tutti i paesi limitrofi.

Nel 1810, con l’abolizione del feudalesimo, la chiesa divenne proprietà del Comune di Torremaggiore e nel 1960 è stata eletta a Santuario. Nel 1983 Maria Santissima della Fontana viene incoronata Regina e per l’occasione la piazza adiacente prende il nome di Piazza Incoronazione. Oggi al posto della Fontana troviamo il monumento alla Madonna della Fontana.

Sei mai stato a Torremaggiore? E nel Santuario di Maria Santissima della Fontana? Nella sezione cose da vedere troverai tanti spunti per le tue vacanze!