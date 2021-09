Santa Caterina, meraviglioso angolo di Salento vicino Nardò

Non distante da Nardò, alle porte del Parco di Portoselvaggio, c’è Santa Caterina, località balneare conosciuta per merito della limpidità delle sue acque, spesso premiate con le Vele di Legambiente.

Racchiusa tra Torre Santa Caterina (dalla quale prende il suo nome) e Torre dell’Alto, questa località è caratterizzata da una costa bassa e rocciosa lambita dal cristallino Ionio. Anche gli amanti della sabbia potranno essere accontentati grazie alla presenza di una piccola baia nella quale c’è sia uno stabilimento balneare che un tratto di spiaggia libera.

Mare di Santa Caterina di Nardò

La vera sorpresa di questa meraviglia non distante da Santa Maria al Bagno è da ritrovare nel colore del suo mare, il cui azzurro tenue tende, man mano che il fondale diventa maggiormente profondo, a diventare di una tonalità più intensa e dalle sfumature stupefacenti.

Considerata tra le località più belle di tutta Italia, tra le cose assolutamente da vedere di Santa Caterina c’è sicuramente il caratteristico porto turistico. Degno delle migliori cartoline, qui è possibile ammirare incantevoli tramonti resi ancora più scenografici grazie alla presenza delle piccole imbarcazioni dei pescatori locali. È proprio qui che è possibile richiedere informazioni alle associazioni presenti per praticare diving, snorkeling e canottaggio.

Nato come avamposto difensivo nei confronti degli attacchi da parte dei Saraceni provenienti dal mare, Santa Caterina è oggi una delle ambite mete nelle quali trascorrere le proprie vacanze estive.

Ristoranti di Santa Caterina

Proprio per andare incontro alle esigenze dei turisti, dunque, il suo centro si è, anno dopo anno, arricchito di numerose attività commerciali come bar, ristoranti, pizzerie e pub. Meno frequentato di Gallipoli, Santa Caterina è la meta perfetta per chi intende rilassarsi senza rinunciare alla qualità del mare e delle strutture ricettive presenti il loco.

Foto di: @francescarollo (Instagram)