Sveglia alle 4 stamattina con il rintocco delle campane della Basilica del santo patrono, così San Nicola dà il via alle feste natalizie a Bari.

Fitto programma quello previsto per oggi. La giornata inizia con la mattina dedicata al programma liturgico e alle messe dedicate al santo patrono. Alle 18 appuntamento in Basilica con la messa tenuta dall’Arcivescovo monsignor Giuseppe Satriano. Al temine della messa come da tradizione ci sarà la simbolica consegna delle chiavi della città al santo. Alle 20 ci sarà il passaggio della “San Nicola mobile” per le strade della città.

San Nicola dà il via agli appuntamenti natalizi

Alle 20 appuntamento immancabile in piazza del Ferrarese con l’accensione dell’albero di Natale. L’evento sarà accompagnato da uno speciale set di luci e musiche. Come ogni anno, questo appuntamento dà il via alle feste natalizie e ai tanti programmi a tema che si terranno per tutto il mese di Dicembre per finire dopo l’Epifania.

Dopo lo spettacolo di luci e musiche, sempre in piazza del Ferrarese si esibirà dal vivo la cantante Gaia Gentile. Inoltre sull’ex facciata dell’ex mercato del pesce ci sarà un videomapping. Si tratta di una proiezione artistica bi e tridimensionale con proiezioni che si terranno ogni ora dalle 17 alle 23, fino al 26 Dicembre.

Alle 21.30 appuntamento al Molo Sant’Antonio con uno spettacolo pirotecnico.

Il via oggi anche al “giardino incantato” spazio allestito tra l’ex mercato del pesce e lo Spazio Murat. Un suggestivo luogo addobbato con luci natalizie.

Nei pressi del Teatro Petruzzelli ci sarà l’accensione del maestoso abete di 8 metri, che verrà illuminato da oltre 15 mila lampadine a Led.

Il programma proseguirà fitto anche nei giorni successivi con l’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale l’8 Dicembre, giorno dell’Immacolata. Il Villaggio sarà allestito in Piazza Umberto e sarà un ritrovo magico per grandi e piccini con il “Laboratorio degli Elfi”, la “Stanza delle Storie” e tanto altro ancora.

Non mancheranno i tanto amati Mercatini di Natale lungo la muraglia, aperti a partire da oggi fino al 26 Dicembre. Le 30 casette in legno saranno dislocate tra Piazza del Ferrarese e il Fortino Sant’Antonio.

Insomma per queste festività natalizie ce n’è per tutti i gusti!

