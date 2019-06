La caratteristica cittadina in provincia di Taranto, San Marzano, sarà la protagonista della trasmissione Rai condotta da Maria Concetta Mattei, TG2 Storie. L’oggetto della puntata saranno i numerosi murales che sono presenti tra le vie del luogo.

La messa in onda di questa sera alle 23:30, naturalmente su Rai2, sarà un viaggio attraverso i bellissimi murales degli antichi mestieri di San Marzano.

Per l’occasione il giornalista Daniele Rotondo, ha compiuto un tour nella cittadina pugliese, intervistando gli artisti Antonio e Mimmo. I due, come verrà mostrato, hanno raccontato come sia nata la loro idea e del perché abbiano deciso di omaggiare attraverso le loro opere i mestieri di un tempo.

I murales di San Marzano

Una visita nella cittadina jonica consente di ammirare con mano tutte le meraviglie che rendono le vie ancora più suggestive e affascinanti. Tutti i vecchi mestieri sembrano prendere vita sul muro: il vecchio ciabattaio, fabbro, maniscalzo, monnatore e fornaio sono rappresentati in maniera davvero realistica.

Come ormai noto, infatti, San Marzano ha trasformato le proprie pareti in un omaggio a tutti quei mestieri di un tempo che ormai sono stati soppiantati dall’utilizzo delle macchine e che sono quindi in disuso. Al momento le 45 opere hanno consentito alla cittadina di essere inserita tra i borghi italiani che hanno un maggior numero di murales.

Oltre alla pugliese Grottaglie, San Marzano è in lista insieme con Orgosolo in Sardegna, Diamante in Calabria e Dozza in Emilia Romagna.

Una particolarità aggiunta riguarda il posto nel quale è stato deciso di rappresentare i murales: ciascuno dei 45 coincide con il punto nel quale sorgeva la bottega del maestro.

San Marzano di Giuseppe, oltre ai suoi murales, conserva anche un’altra particolarità: è il più grande comune in Italia Arbëreshë.

Di tutto questo si parlerà questa sera su Rai2 a partire alle 23:30.