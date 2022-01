Dopo le feste c’è un solo pensiero che accomuna tutti i pugliesi: l’inizio dei saldi invernali. Per quest’anno è stato deciso che il calcio di inizio per gli sconti avverrà il prossimo mercoledì 5 gennaio, un giorno prima della Befana.

Sebbene alcuni esercenti abbiano già iniziato con gli sconti, per il via ufficiale bisognerà attendere ancora un po’ settimana. Al momento ci si può accontentare di ricevere dei trattamenti di favore tramite i messaggini sul cellulare, sconti speciali e offerte online, un’abitudine che ormai si ripete ogni anno grazie alla sempre più avanzata tecnologia. Terminati questi giorni di mezzo, sarà possibile acquistare prodotti a minor prezzo in tutti i negozi pugliesi fino al 28 febbraio.

Il periodo dei saldi permetterà ancora una volta agli esercenti dei locali di continuare a guadagnare e a vendere prodotti grazie al periodo speciale che accompagnerà i mesi di gennaio e febbraio. Questi acquisti si uniranno a quelli effettuati per il Natale, che stando alle dichiarazioni di Confesercenti Bari, sono stati in aumento rispetto ai precedenti anni. Le temperature gelide arrivate in ritardo, hanno causato uno stallo sulle vendite dei prodotti invernali, che si spera possano essere venduti durante il periodo dedicato alle offerte.

Proposti i saldi per tutto l’anno

I saldi permettono ai commercianti di poter abbattere la concorrenza online che diventa sempre più spietata di anno in anno. Considerando le ottime vendite che vengono effettuata durante il periodo degli sconti, alcuni negozianti hanno avanzato la proposta di estendere questa iniziativa a tutto l’anno.

Molti altri, però, non risultano essere d’accordo e hanno ritenuto l’idea poco producente per gli incassi.

In attesa che si prenda una decisione definitiva sull’argomento, le famiglie pugliesi possono godersi questi mesi in cui districarsi tra sconti e offerte con la speranza di riuscire a chiudere l’affare migliore.