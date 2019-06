La voglia di shopping sfrenato potrà presto essere accontentata anche in Puglia: a partire dal 6 luglio del 2019 inizieranno i saldi in tutta la regione.

Durante questo periodo, che durerà fino al 15 settembre, numerosi pugliesi (e perché no, anche turisti), si destreggeranno tra le numerose attività di Puglia alla ricerca dell’affare migliore. I saldi, dopotutto, sono molto attesi proprio per questo: per ricercare grandi occasioni a prezzi ridotti.

Oltre ai compratori, anche i commercianti attendono con impazienza l’arrivo del 2 luglio: dopotutto lungo tutto questo periodo in molti riescono ad abbassare la spietata concorrenza dello shopping online.

Durante gli sconti, infatti, aumentano in maniera considerevole gli incassi: il prezzo vantaggioso attira una maggiore clientela, che decide di optare per la comodità del negozio fisico invece di quello online.

Vademecum dei saldi

Per poter usufruire dei saldi in totale sicurezza, è importante seguire un vero e proprio vademecum, in grado di scongiurare eventuali truffe o comportamenti non propriamente corretti.

Per evitare degli acquisti spiacevoli durante il periodo che andrà dal 6 luglio al 16 settembre sarà sufficiente:

Confrontare il cartellino del prezzo vecchio con quello ribassato

con quello ribassato Controllare che i capi siano in buone condizioni e che non siano di stagioni precedenti (a meno che non sia chiaramente specificato)

siano in e che non siano di stagioni precedenti (a meno che non sia chiaramente specificato) Indossare gli abiti che si intendono acquistare: durante il periodo dei saldi il cambio è a discrezione del commerciante, motivo per il quale non può sempre essere garantito

Pagare con la carta di credito è sempre possibile: qualora il commerciante non dovesse voler accettare questo pagamento o dovesse applicare un prezzo aggiuntivo, bisognerebbe diffidare dal negozio

è sempre possibile: qualora il commerciante non dovesse voler accettare questo pagamento o dovesse applicare un prezzo aggiuntivo, bisognerebbe diffidare dal negozio La merce venduta ad un prezzo inferiore deve essere separata da quella non scontata: qualora questa regola non dovesse essere rispettata il negozio potrebbe essere anche denunciato.

