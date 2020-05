Sala: “Se Milano avesse il mare sarebbe una piccola Bari”

In questo periodo di quarantena molto spesso ad allietare le lunghe giornate noiose ci hanno pensato le figure istituzionali, che, attraverso le proprie pagine social hanno divertito i più giovani ma non solo.

Tra questi è impossibile non citare i pugliesi Antonio Decaro, sindaco di Bari e Antonio Tutolo, primo cittadino di Lucera, i quali hanno spesso chiacchierato, a volte con espressioni decisamente esilaranti e che hanno fatto il giro del web, con i propri concittadini.

Se il clamore mediatico che si è creato intorno al premier pugliese Giuseppe Conte sembra non essersi ancora sopito, in questi giorni a far parlare di sé è stato un altro esponente politico, il sindaco di Milano Beppe Sala.

Il commento di Sala

Il lombardo, scherzando su Instagram, ha pubblicato una sua foto all’idroscalo lombardo, scrivendo sul suo post: “Ce Melàne tenève u màre, avèv’a ièsse na piccòla Bbàre (Se Milano avesse il mare, sarebbe una piccola Bari)” e taggando il suo collega Antonio Decaro.

Questo detto, rivisitato dal milanese, è da tutti i pugliesi (ma a quanto pare non solo) conosciuto con “Se Parigi avesse il mare, sarebbe una piccola Bari”.

La risposta di Decaro

Immediata la risposta del primo cittadino di Bari, che ha a sua volta postato una sua foto scattata sul lungomare di Santo Spirito accompagnata dalla didascalia: “Grazie Beppe Sala, ma non era Parigi? E comunque… meglio Milano. È pur sempre la città italiana con più pugliesi, dopo Bari. Un abbraccio a tutti voi. Vi vogliamo bene!”

L’entusiasmo del web

Non solo incetta di like: entrambi i post hanno fatto il giro del web. A non mancare sia i commenti entusiastici dei milanesi che dei pugliesi fuorisede.

Oltre alle dichiarazioni di affetto nei confronti dei due sindaci, in tanti hanno elogiato l’unione e la simpatia che unisce Nord e Sud. La speranza, non appena possibile, resta quella di poter ammirare un selfie tra Decaro e Sala. Che sia a Milano o a Bari, dopotutto, poco importa.