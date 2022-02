Quello tra Ronn Moss e la Puglia è stato un colpo di fulmine difficile da dimenticare. Dal 2012, infatti, anno in cui il famoso Ridge Forrester di Beautiful sbarcò in Italia per girare alcuni episodi della serie americana più longeva di sempre, non ha mai smesso di pensarci, e in questi giorni la sua promessa d’amore con questa terra che sa incantare persone provenienti da ogni parte del mondo è stata finalmente mantenuta.

Le campagne pugliesi conquistano Ronn

In vista del lancio internazionale del suo primo film da produttore, chiamato Surprise trip (Viaggio a sorpresa nella sua versione italiana), Ronn Moss ha chiesto la residenza a Fasano: è proprio tra gli ulivi secolari di questa zona pugliese, precisamente nella valle del Canale di Pirro, che ha trovato la masseria dei suoi sogni, una suggestiva struttura del XVIII secolo grazie alla quale potrà godere dell’atmosfera tipica delle campagne della Puglia con la vista mozzafiato e i muretti a secco che incorniciano scenari dai colori sgargianti.

“Non ho avuto dubbi – racconta Ronn –: dopo aver tanto cercato, ho trovato il posto che incarna tutti i miei sogni”. Come l’attore stesso ha affermato, la masseria sarà la sua dimora pugliese “per almeno sei mesi all’anno”: “Mettere su casa è una cosa seria, è il mio fidanzamento ufficiale con questa terra meravigliosa, della quale mi innamoro ogni giorno di più”.

Nell’operazione sono coinvolti i due soci di Ronn e il manager. A rubare il cuore di Ronn sono state le evidenti somiglianze tra la Puglia e la sua terra natia Los Angeles: i suoi amati cavalli accuditi nella masseria, la natura rigogliosa di quei luoghi e l’impareggiabile qualità del cibo a km 0 di produzione propria hanno poi fatto il resto, facendo definitivamente capitolare il Ridge Forrester che tutti conosciamo.

Il resort ideale per eventi e matrimoni in Puglia

Il suo country resort è stato inserito sin da subito tra le wedding destination per eccellenza: gli sposi di tutta Italia non solo hanno deciso di organizzare il proprio matrimonio in Puglia, ma hanno voluto puntare proprio sulla masseria acquistata da Ronn Moss come location ideale per festeggiare “il giorno più bello” all’insegna delle tradizionali nuziali tipicamente pugliesi.

Oltre ai matrimoni, il resort ospiterà una serie di eventi che metteranno in risalto la figura del padrone di casa. Film e tournée musicali all’estero impegneranno Ronn Moss per gran parte dell’anno, ma nulla lo terrà lontano dalla sua casa dei sogni in questo lembo di mondo tanto amato e desiderato chiamato Puglia.