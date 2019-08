Rodi Garganico è una ridente cittadina presente sul promontorio del Gargano, dalla quale prende appunto il suo nome. Spesso offuscata dalle vicine e più conosciute Peschici e Vieste, anche questa località di Puglia nasconde all’interno delle sue strade un affascinante luogo tutto da visitare e conoscere.

L’importante storia di Rodi Garganico si respira all’interno del suo centro storico: questo territorio è stato un abitato cretese, greco e rodio. L’incommensurabile bellezza di questo luogo è data anche dalla costruzione della cittadina a ridosso del mare: la particolare disposizione delle costruzioni, infatti, consente ad ogni abitazione di vedere le acque dell’Adriatico.

Incastonate nel territorio del Parco Nazionale del Gargano, Rodi Garganico, regala ai suoi ospiti incredibili spiagge lambite da acque limpide e costituite da soffice sabbia a prova anche di bambino, suddivise nelle litoranee di Ponente e Levante.

Le spiagge di Rodi Garganico

Il litorale di Rodi Garganico, quindi, può essere racchiuso in queste due macro-aree, che, come facilmente intuibile, vedono la prima delle due prolungarsi verso Ovest, mentre l’altra verso est.

Ciò che contraddistingue queste due differenti bellezze non riguarda sicuramente la qualità delle acque, che sono sempre cristalline e limpide, ma le diverse attività che possono essere praticate.

Perché scegliere Ponente

In tantissimi, infatti, si recano sulla litoranea di Ponente per praticare surf: essendo esposta ai venti del nord è costituita spesso da un mare particolarmente agitato perfetto per essere cavalcato. Questa distesa è contraddistinta da dune sabbiose che sono attraversate anche dalla Foce del torrente Romandato, che oltre a contribuire a rendere il panorama particolarmente suggestivo, vede il deposito di numerosi ciottoli e pietre trasformati dalla corrente.

Tranquillità di Levante

Se invece si preferisce godere di refrigeranti bagni sarà meglio optare per la spiaggia di Levante, riparata dai venti di Maestrale e per questo più consigliata per le famiglie. Questo litorale, definito anche come un tappeto di sabbia finissima e soffice, si estende per poco più di un chilometro ed accoglie sia numerose spiagge libere che quelle fornite da lidi attrezzati, in grado di soddisfare le esigenze dei bagnanti con ogni tipo di servizio.