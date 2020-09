Rientro a scuola, l’augurio dell’Ufficio scolastico pugliese

Manca poco all’inizio del nuovo anno scolastico in Puglia. Tra incertezze e dubbi, ciò che al momento pare essere confermato è che gli alunni, dopo l’emergenza Covid-19 e il lockdown, torneranno sui banchi.

Considerando la particolarità del rientro a scuola, la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale Anna Cammalleri ha deciso di scrivere una lettera destinata a studenti, docenti, presidi e personale scolastico.

Qual è il contenuto della lettera di Anna Cammalleri

Di seguito il suo contenuto.

“E siamo finalmente giunti all’anno scolastico 2020/21. Credo che dopo un anno in cui immagini reali e virtuali, e soprattutto parole, hanno riempito il nostro tempo e le nostre vite, è difficile per me trovare le frasi giuste per esprimere un pensiero di augurio ai nostri studenti. E a noi.

Ci lasciamo alle spalle la storia di un anno scolastico che entrerà nella Storia, italiana e mondiale. Ci lasciamo alle spalle uno sforzo incredibile e corale, inventandoci un’altra normalità, mai immaginata, inedita, talora surreale. Eppure la scuola c’è stata, sempre, per la Puglia vissuta in più di settecento mila luoghi, tanti quante sono le case dei nostri studenti e docenti, luoghi il cui portone di ingresso è stato uno schermo, e la via, un link di accesso.

Abbiamo imparato in corsa che cosa è un meet (anch’io), abbiamo fatto “tutti” formazione in classi digitali; i ragazzi hanno fatto lezione, e cantato e danzato sincronizzandosi su piattaforme, abbiamo raccolto anche emozioni nuove, forse anche aprendoci ad una inclusività più profonda e impensata.

E poi i gruppi WhatsApp, non so più quanti, per comunicazioni di lavoro, di riflessioni, di gioie e tristezze, riscoprendo una umanità che talora i ruoli necessariamente comprimono, unendo professionalità varie – dirigenti, funzionari, docenti, rappresentanti sindacali, enti istituzionali, associazioni varie- nell’unico obiettivo di farcela, tutti insieme.

Tutto questo non va dimenticato perché ci ha rafforzato, come comunità scolastica, ci ha aperto nuovi scenari e soprattutto ci ha fatto toccare con mano la fragilità del domani, rendendo ancora più importante il ruolo di chi educa, consapevole di dover orientarsi ed orientare verso un futuro dai contorni incerti eppure di dover costruire il percorso formativo con professionalità, saggezza ed equità, e di dare il “segno” del cammino ai propri alunni.

Penso in particolar modo al ruolo della dirigenza scolastica che ha dovuto e dovrà confrontarsi con nuove visioni di scuola, con nuove procedure e responsabilità, con la necessità di rintracciare modelli organizzativi innovativi, che fino a ieri erano al più sperimentali e che sono diventati, con immediatezza, pratica ordinaria e necessaria.

Non trovo perciò, in tanto pathos, le frasi giuste per esprimere un pensiero di augurio e quindi mi affido al pensiero di Seneca che diceva ‘anche se il timore avrà sempre più argomenti, tu scegli sempre la speranza’.

Per noi la speranza è che la scuola torni ad essere quel luogo di voci, canti, suoni, incontri, esperienze, “aperta a tutti”, dove ogni cittadino entra (questa volta dal portone reale!) nell’età dell’infanzia ed esce adulto e pronto alla vita, accompagnato da quella straordinaria funzione che si chiama insegnamento.

E per noi non la speranza, ma la certezza è la consapevolezza che prima ancora di lavorare per la scuola, amiamo la scuola, perché essa entra nelle nostre vite e le unisce al futuro, quello dei nostri studenti.

Mai come l’anno scolastico appena trascorso, ancora di più da oggi in poi. Buona e serena vita a tutte e a tutti voi quindi, e buon anno scolastico a voi e alle vostre comunità scolastiche”.