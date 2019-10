Gravina set per film Netflix con Riccardo Scamarcio

Gravina in Puglia continua ad essere scelta dalle produzioni cinematografiche, che decidono di ambientare i propri film nella città del grano e del vino.

Dopo la presenza in terra pugliese di Terrence Malick e del suo ultimo film, The last planet, a Gravina verrà girato un altro set cinematografico, per un film che sarà trasmesso su Netflix.

La Puglia dunque torna nel circuito che conta oltre 158 milioni di abbonati, più di 60 dei quali negli Stati Uniti. Una platea mondiale, alla quale Gravina e la Puglia si presenteranno con L’ultimo Paradiso, uno dei 7 film co-prodotti dal gigante dello streaming insieme a Mediaset, con protagonista Riccardo Scamarcio.

La trama de “L’ultimo Paradiso”

L’attore andriese interpreterà Ciccio Paradiso, un uomo degli anni ’50 che per amore di Bianca si troverà nel bel mezzo dell’immortale conflitto tra classi sociali.

Gravina, quindi, fungerà da sfondo alla contrapposizione tra una classe operata sempre più battagliera e al vecchio latifondista del posto, padre di Bianca e uomo estremamente ancorato al passato che non accetta l’evoluzione dei tempi nei quali vive.

Questo lungometraggio segna per Riccardo Scamarcio la sua seconda presenza su Netflix, già presente con Lo Spietato, film ambientato sempre in Puglia tra Bari, Foggia, Accadia e Margherita di Savoia. Dopo la messa in onda sulla piattaforma streaming (della quale non si conosce ancora la data), L’ultimo Paradiso sarà poi trasmesso dopo 12 mesi su Canale 5.

Le riprese a Gravina

Le riprese, che inizieranno domani 21 ottobre e si fermeranno in città fino a novembre, saranno svolte sia nel centro storico che nel parco naturalistico di Capotenda e nell’habitat rupestre.

Gravina quindi, come già anticipato, continua a trasformarsi in un set cinematografico a cielo aperto. Come ricorda il sito del Comune, negli ultimi due anni diverse sono state le pellicole ambientate nella cittadina gravinese: Il bene mio, per la regia di Pippo Mezzapesa; il Pinocchio scritto e diretto da Matteo Garrone; Tolo Tolo, di e con Checco Zalone e poi, da ultimo, il nuovo episodio della saga di James Bond, No time to die, e The last planet, con il mostro sacro Terrence Malick dietro la macchina da presa.