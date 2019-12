Tv argentina dedica un servizio alle bellezze di Puglia

Che la Puglia sia sempre più apprezzata in tutto il mondo non è di certo una novità. I servizi e gli articoli dedicati al Tacco d’Italia da parte dei principali media globali sono all’ordine del giorno. L’ultimo di una lunga lista è quello che è stato trasmesso da una delle principali tv dell’Argentina, la El Trece Tv che ha dedicato una puntata del programma Resto del Mundo ad alcune particolarità regionali.

La trasmissione, andata in onda lo scorso 23 novembre, è iniziata con uno degli sfondi più iconici dell’intera regione: la Lama Monachile di Polignano a Mare. La conduttrice Emilia Attias spiega, infatti, di trovarsi nel paese natio di Domenico Modugno, cantante della famosissima canzone Volare (ovvero Nel blu dipinto di blu).

Il tour in Puglia

Il percorso della conduttrice si sposta poi a pochi chilometri da Polignano a Mare, Monopoli. Di questa città la Attias mostra il caratteristico centro storico, da lei definito come ‘uno dei più interessanti di tutta la Puglia’. Non prima di aver parlato brevemente della storia di questa cittadina affacciata sul mare Adriatico, le telecamere della trasmissione si sono spostate in un’altra meraviglia tipicamente pugliese: Alberobello.

Particolarmente affascinata dai trulli, la conduttrice ne descrive la storia della loro edificazione. Come noto, infatti, la costruzione a secco si è resa necessaria in seguito alla legge che vigeva durante il regno di Napoli e che prevedeva che ogni nuovo insediamento dovesse essere approvato dalla corte, non prima di aver pagato i giusti tributi. come questa potesse sopraggiungere solo dopo il pagamento di adeguati tributi. Fu proprio per questo motivo che si crearono delle strutture precarie che potessero essere fatte sparire con facilità con l’arrivo dell’emissario reale.

Il giro tra i trulli di Alberobello e della sua caratteristica cattedrale è poi terminato in favore di una visita nelle vicine Locorotondo e Cisternino.

Queste due località non sono tuttavia le ultime dell’incredibile viaggio compiuto dalle telecamere argentine: per scoprire l’avventura di Emilia Mattias si consiglia di guardare il video sottostante.