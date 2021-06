Red Bull Cliff Diving, tornano a Polignano i tuffi acrobatici

I tuffi acrobatici della Red Bull Cliff Diving tornano a Polignano a Mare, nella splendida cornice della Lama Monachile.

L‘attesissima World Series si terrà anche per quest’anno in Puglia, confermandosi una delle sei località scelte per questo sport spettacolare.

Red Bull Cliff Diving, il 26 settembre a Polignano

Il 26 settembre 2021, dunque, la tappa italiana si svolgerà nuovamente nella splendida Polignano a Mare, cittadina arroccata sulla costa pugliese che, grazie alle sue meravigliose acque, da anni si aggiudica la prestigiosa Bandiera Blu. Una location unica, in cui gli atleti accedono al trampolino direttamente da una casa privata. Polignano a Mare è oramai la seconda casa di Alessandro De Rose, il solo e unico grande high diver italiano, che proprio qui nel 2017 si aggiudicò la sua prima vittoria e dove ogni anno viene accolto dal calore e dall’affetto dei suoi abitanti.

Grotte mozzafiato che si affacciano sull’Adriatico e un meraviglioso centro storico a strapiombo sulle scogliere, Polignano a Mare ha ospitato atleti di tutto il mondo e ancora oggi rappresenta una delle tappe più suggestive e affascinanti, non solo per le bellezze paesaggistiche, ma anche per l’entusiasmo e la grande partecipazione del pubblico che ogni anno segue l’evento. La conferma della location sancisce l’ottimo rapporto stabilito con la Regione Puglia e il suo territorio.

Questo il calendario 2021 della Red Bull Cliff Diving World Series: