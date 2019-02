Red Bull cliff diving torna a Polignano

Il comune di Polignano a Mare, celebre per il suo centro abitato a strapiombo sulle profonde acque adriatiche, si conferma la casa del tuffo estremo a livello mondiale ospitando anche per questo 2019 il torneo della Red Bull Cliff Diving.

L’undicesima stagione della competizione per eccellenza che prevede il lancio in acqua da un’altezza di 27 e 21 metri di esperti nuotatori giunge per la settima volta nel comune della costa a sud di Bari, confermando il legame tra la cittadina e l’iniziativa.

Per quest’anno è stato anticipato l’appuntamento con la Red Bull Cliff Diving: il 2 giugno gli atleti di questo sport estremo saranno nella terra di Domenico Modugno per celebrare l’Italia e lo sport.

Gli atleti della Red Bull Cliff Diving 2019

La lista degli atleti che si sfideranno a suon di tuffi nell’edizione Red Bull Cliff Diving 2019 è già pronta dallo scorso novembre.

Il primo atleta della categoria maschile confermato è stato Constantin Popovici dalla Romania. Sebbene l’uomo abbia debuttato da poco, è riuscito ad aggiudicarsi un posto per l’evento grazie alle ottime prestazioni ottenute, che gli hanno fatto ottenere un brillante secondo posto ad Abu Dhabi dietro il campione inglese di questo sport, anch’egli confermato, Gary Hunt.

Un altro concorrente sarà l’ucraino Oleksiy Prygorov, vincitore di una medaglia olimpica e al momento inserito nella World Series. Il biglietto per la Red Bull Cliff Diving è stato guadagnato in seguito al terzo posto ottenuto alla Word Cup. A questi si aggiungeranno Steven Lobue; Jonathan Paredes; Michal Navratil; David Colturi; Kris Kolanus; Andy Jones; Blake Aldridge e Oleksiy Prygorov.

Per quanto riguarda la categoria femminile, invece, la statunitense Eleanor Townsend Smart si è aggiudicata uno dei sei posti da titolare nell’edizione del 2019. La ragazza, di soli 23 anni, sarà la titolare più giovane della Red Bull Cliff Diving. Ad accompagnare la Smart ci saranno anche l’australiana Rhiannan Iffland e la canadese Lysanne Richard. Le altre tre atlete in gara saranno Adriana Jimenez, Jessica Macaulay e Yana Nestsiarava,

Oltre a 16 nomi ufficiali, dalla Lama Monachile di Polignano a Mare si tufferanno anche altri 8 atleti, che potrebbero mischiare le carte in tavola e che sicuramente daranno un ulteriore pepe alla competizione.