L’accoppiata tra Polignano a Mare e i tuffi estremi del Red Bull Cliff Diving continua a rivelarsi vincente, tanto che la Lama Monachile farà da sfondo, anche per il 2020, alle acrobazie degli atleti di questo affascinante quanto pericoloso sport.

Come scritto anche sul sito ufficiale della disciplina, Polignano a Mare fa ormai rima con Red Bull Cliff Diving World Series, tanto che nei suoi 11 anni di storia è passata per ben 7 volte in questa località pugliese, incoronata la casa europea dei tuffi.

Il 19 luglio del 2020, quindi, tutti gli atleti torneranno nella cittadina nella quale le case emergono dalle scogliere: gli stessi partecipanti alla gara, infatti, prima di tuffarsi devono passare attraverso la terrazza di un cittadino locale.

Cos’è la Red Bull Cliff Diving

Ad attendere i divers, proprio come nella stagione 2019, ci saranno le due piattaforme, rispettivamente di 27 e 21 metri di altezza, dalle quali si alterneranno le acrobazie di uomini e donne, per un risultato che merita di essere vissuto.

La Red Bull Cliff Diving World Series, infatti, è concentrazione allo stato puro, abilità ai limiti della perfezione e controllo fisico. Questa sensazionale sfida, che giungerà in Puglia durante la quarta tappa del 2020, si svolgerà in posti che spaziano da meraviglie naturali a siti storici, attraversando ben 4 continenti. La scelta delle location, come facilmente intuibile, non è affatto casuale: lo sport che punta a superare i suoi limiti deve svolgersi in luoghi altrettanto stupefacenti.

Polignano a Mare, dunque, vedrà degli uomini in carne e ossa raggiungere fino agli 85 chilometri all’ora di velocità e vedrà tuffarsi nel limpido e cristallino mare Adriatico.

Polignano a Mare e i tuffi acrobatici

In attesa di scoprile quale sarà il diver ad aggiudicarsi la vittoria dell’edizione del 2020, ripercorriamo i vincitori delle edizioni precedenti:

2019 Gary Hunt, GBR | Rhiannan Iffland, AUS

2018 Gary Hunt, GBR | Rhiannan Iffland, AUS

2017 Alessandro De Rose, ITA | Rhiannan Iffland, AUS

2016 Artem Silchenko, RUS | Lysanne Richard, CAN

2015 Gary Hunt, GBR | Rachelle Simpson, USA

2010 Artem Silchenko, RUS