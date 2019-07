Tra le spiagge più belle di Puglia spicca sicuramente quella di Punta Prosciutto, della costa salentina tra Lecce e Taranto.

Mappa di Punta Prosciutto

Questo luogo viene spesso indicato con il nome di mare caraibico di Puglia, per merito della sua spiaggia bianca che permette di ricordare le lontane località esotiche e super apprezzate. Sulla litoranea che collega Porto Cesareo e Torre Lapillo, questo luogo è preso di mira da famiglie e ragazzi in cerca di divertimento.

I fondali bassi, infatti, consento di rinfrescarsi in totale relax e sicurezza.

Bellezza del mar Ionio

Questo luogo è anche considerato quello di essere tra le spiagge più selvagge di tutto il Salento, Punta Prosciutto presenta anche delle caratteristiche dune la cui altezza può raggiungere anche gli 8 metri in alcuni particolari tratti.

Il contrasto caratteristico tra mare e macchia mediterranea, inoltre, permette una suggestiva esplosione di colori che incorniciano la natura selvaggia e incontaminata del posto.

Il litorale di Punta Prosciutto è un angolo paradisiaco che merita di essere scoperto e visitato. Una passeggiata sul suo lungomare permette di scoprire delle cavità naturali, affascinanti e suggestive.

Come gran parte dei paesaggi di Puglia, il tutto è completato dalla meraviglia del mar Ionio, in questo tratto limpido e lucente.

Come arrivare a Punta Prosciutto

Per arrivare a Punta Prosciutto bisognerà giungere nella zona di Porto Cesareo.

Se si proviene dal Nord, bisognerà percorrere la A14 Bologna Taranto o la A16 Napoli Canosa e proseguire per Taranto fino ad imboccare la strada statale SS7, che collega Taranto a Brindisi. A questo punto bisognerà girare allo svincolo per Francavilla Fontana e seguire le indicazioni per Manduria. Dopo averla superata si troveranno i segnali per questo fantastico posto.

Questa meraviglia pugliese, inoltre, può anche essere raggiunta attraverso i mezzi pubblici: è collegata con Lecce via bus grazie al servizio estivo Salento in Bus.

Foto di: @francescogiannotta