Tra le spiagge del Salento più conosciute spicca sicuramente quella di Punta della Suina, località non distante da Gallipoli e dunque bagnata dalle turchesi acque dello Ionio.

Ciò che rende Punta della Suina un luogo che merita di essere visitato sono sicuramente le due piccole baie di sabbia che sono presenti su un isolotto che si distacca di qualche metro dalla costa. Il luogo naturale e circondato dalla tipica macchia mediterranea è inoltre immerso nel Parco Naturale Regionale “Isola di Sant’Andrea – Litorale di Punta Pizzo“.

Questo luogo è ideale per sfuggire dalla frenesia della vicina Gallipoli, trascorrendo una giornata all’insegna del relax e della tranquillità. Non appena giunti a destinazione ci si troverà immersi in uno spettacolo quasi caraibico: le spiagge, prevalentemente sabbiose, sono tutte lambite da un mare cristallino che incornicia alla perfezione tutto il panorama.

La natura è il soggetto predominante di Punta della Suina: il cielo e il mare si fondono alla perfezione in un equilibrio che viene confermato anche grazie alla folta presenza della circostante macchia mediterranea.

Isola di Sant’Andrea – Litorale di Punta Pizzo

Terminate le ore di refrigerio nella spiaggia di Punta della Suina, da non disdegnare deve anche essere una visita tra le bellezze del Parco naturale regionale Isola di Sant’Andrea e litorale di Punta Pizzo, luogo di natura pura e incontaminata, oltre che dimora e casa di diverse specie di flora e fauna.

Il tutto è perfettamente incastonato su una superficie calcarea piatta che ha il merito di incorniciare il territorio e di farlo diventare un vero e proprio paradiso in terra. Una passeggiata tra queste meraviglie consente di ammirare il Gabbiano Corso, visibile solamente in questi luoghi grazie alla presenza di una sua ben radicata colonia nidificante.

Come arrivare a Punta della Suina

Raggiungere Punta della Suina è abbastanza semplice: basta percorrere il lungomare che da Gallipoli va a Mancaversa e superare sia Baia Verde che Punta Pizzo. A questo punto, sulla destra della carreggiata basterà seguire le numerose indicazione che permetteranno di arrivare nella località con facilità.

Foto di Rita Introcaso – @rita_introcaso