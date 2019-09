Il prossimo 6 settembre i fondali delle Isole Tremiti subiranno una pulizia speciale. A immergersi nelle acque cristalline delle Diomedee saranno dieci sub non vedenti, che libereranno la bellezza circostante dalla plastica sempre più presente in mare.

Chi si immergerà

La squadra dei dieci, proveniente da tutta Italia e formata dall’associazione Albatros, sarà accompagnata, oltre che dalle guide formate dall’Ente Parco Nazionale del Gargano, dal Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano in persona, che potrà accompagnare il team in seguito ad un apposito corso di formazione per le immersioni.

La promessa di Michele Emiliano

Come ha infatti raccontato Emiliano, qualche anno fa ha accompagnato lo stesso gruppo di sub non vedenti a compiere delle immersioni in un lago del Piemonte, occasione durante la quale aveva promesso che un giorno li avrebbe accompagnati sotto le acque. Non appena venuto a conoscenza della straordinaria pulizia delle Isole Tremiti, ha quindi deciso di mantenere fede a quanto garantito in precedenza.

“Non far finta di non vedere”

La giornata di pulizia dei fondali, chiamata Non far finta di non vedere, oltre ad essere la prima mai realizzata in Italia, intende anche sensibilizzare tutti circa l’abbandono in mare della plastica e di altri numerosi materiali dannosi per la flora e la fauna che popolano le acque. Non è un caso che questa immersione sarà effettuata nell’Adriatico delle Isole Tremiti: questa riserva è stata la prima in tutto lo Stivale a diventare plastic free, bandendone quindi l’utilizzo.

Il presidente del Parco Nazionale del Gargano, Pasquale Pazienza, oltre a ritenersi onorato di questa iniziativa, ha sottolineato quanto quest’ultima permetta di coniugare la tutela ambientale all’inclusione sociale. Dopotutto questo gesto di salvaguardia della bellezza, compiuto proprio da chi non riesce a guardare, è una provocazione ancora più forte nei confronti di chi non rispetta l’habitat naturale delle cose.

Conferenza stampa di presentazione

L’evento, organizzato dall’associazione e dall’Ente Parco Nazionale del Gargano, rientra all’interno degli appuntamenti celebrativi del Trentennale dell’Area Marina Protetta. Prima dell’immersione nelle acque, giovedì 5 settembre, ci sarà una conferenza stampa di presentazione alla quale parteciperanno: