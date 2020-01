Puglia.com, vantaggi e visibilità per le aziende del territorio

Puglia.com è un portale che offre ai suoi lettori validi contenuti per godere al meglio l’esperienza in regione: informazioni turistiche, notizie, eventi e ricette tipiche. Tra le eccellenze del Tacco d’Italia, una particolare attenzione è data alle aziende del territorio.

Nato proprio per permettere alle attività di entrare all’interno di una rete unica di aziende pugliesi, Puglia.com favorisce e promuove la loro presenza online grazie ai numerosi servizi offerti, tutti unicamente pensati per contribuire al successo delle realtà imprenditoriali affiliate.

Presenza solida sul web

Ogni giorno milioni di consumatori sono alla ricerca di attività di qualsiasi genere su Google e altri motori di ricerca. Proprio per questo motivo, consolidare la propria presenza sul web è un ottimo inizio per permetterne la crescita.

Inserendo un’apposita pagina personalizzata all’interno del portale, Puglia.com consente alle aziende di iniziare a pubblicizzarsi in rete e di rafforzare il brand se sono già presenti online.

L’obiettivo è farsi conoscere, farsi trovare con più facilità e far parlare di sé mediante la condivisione della propria attività su un portale consultato ogni mese da centinaia di migliaia di utenti: la pubblicazione della scheda su Puglia.com ne consentirà il posizionamento tra i primi risultati della ricerca di Google.

Promozione targhetizzata e pubblicità localizzata

Per essere certi di riuscire a raggiungere un particolare tipo di pubblico e di sponsorizzare i propri prodotti più identitari, Puglia.com offre un servizio aggiuntivo che coniuga gli interessi degli utenti con quelli dell’azienda.

La promozione targhetizzata e la pubblicità localizzata consistono nello sponsorizzare i propri prodotti e servizi raggiungendo un pubblico in linea con gli interessi e i valori aziendali. Queste fanno sì che ciascuna impresa possa soddisfare i gusti e le esigenze di potenziali clienti localizzati in un determinato mercato. Quello a cui Puglia.com si rivolge non è esclusivamente pugliese, ma anche nazionale.

Visibilità nazionale

La Puglia è sempre più apprezzata da estimatori provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo. L’iscrizione della propria azienda su Puglia.com permette di ottenere visibilità non solo sul web, ma anche sulle pagine social relative al portale, tutte seguitissime da un variegato pubblico di ammiratori delle bellezze della regione.

Sponsorizzare la propria attività su Facebook e Instagram allarga il bacino di utenti e potenziali clienti, creando relazioni con persone che, a prescindere dall’età, utilizzano i social per scoprire luoghi, curiosità, informazioni utili, foto mozzafiato ed eccellenze del territorio.

Comunicazione social efficace

Con oltre 457.000 followers su Facebook e 54.800 su Instagram, per un totale di 600.000 persone raggiunte ogni settimana, tra le pagine dedicate alla regione Puglia.com è quella maggiormente seguita. Ad essere particolarmente letti, di conseguenza, sono anche i post contenenti le schede aziendali.

Rete di aziende

Entrare a far parte di Puglia.com significa poter essere inglobati all’interno di una vera e propria rete commerciale che fornisce la possibilità di avviare ulteriori collaborazioni per iniziative sul campo. In questo modo è possibile aumentare la propria visibilità, oltre che sui social, anche attraverso gli eventi appositamente dedicati.

Nel corso degli ultimi anni, Puglia.com, in sinergia con le aziende affiliate, ha partecipato attivamente ad alcuni dei principali eventi della regione: il 1°maggio di Taranto, la Fiera del Levante, il Jova Beach Party a Barletta e un sensazionale Videomapping su una delle porte più antiche della città della Disfida.

Contattaci per un’affiliazione a Puglia.com

Vuoi affiliare la tua attività? La tua azienda merita di essere conosciuta e valorizzata. Lascia che il nostro pubblico possa scoprire la tua eccellente realtà imprenditoriale nel settore in cui opera: arredamento, auto e moto, bellezza, commercio e industria, design d’interni, immobiliare, moda, salute, servizi, sport, tecnologia, enogastronomia (pub, pizzerie, trattorie e pasticcerie), turismo (bed and breakfast, hotel, camping, villaggi turistici e agriturismi), wedding.

Contattaci per promuovere la tua attività su Puglia.com.