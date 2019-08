La Puglia si è confermata regina indiscussa per l’estate 2019. A stabilirlo i dati diffusi dall’Associazione nazionale Codacons, Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utente e dei consumatori, che hanno mostrato come la regione sia stata scelta dal 21% delle famiglie, salendo sul gradino più alto del podio e seguita da Sicilia, Toscana e Liguria.

La Puglia è stata la destinazione favorita

Stando ai dati forniti da Codacons, dopo un maggio decisamente in sordina, c’è stata una ripresa del turismo italiano che tra giugno e agosto ha registrato una spesa per le vacanze estive del valore complessivo di 25,4 miliardi di euro, per una crescita nel giro d’affare del +5% rispetto al 2018. La Puglia si inserisce tra questi elementi come destinazione favorita dagli italiani, il cui numero di cittadini che si è concesso una vacanza è aumentato del +41% rispetto a 10 anni fa.

Il commento di Emiliano e della Capone

La soddisfazione di questo traguardo è stata mostrata dal presidente della regione Michele Emiliano e dall’assessore regionale alla Cultura e al Turismo Loredana Capone, i quali hanno evidenziato come questi numeri raccontino molti fattori, tra i quali spicca sicuramente la capacità dei pugliesi di accogliere e far sentire a casa i turisti ai quali deve essere aggiunto il continuo e costante investimento degli operatori turistici, che hanno portato conseguentemente maggiori servizi e un aumento dell’occupazione, che ha registrato un +4% nel 2018 rispetto al 2017.

Questi dati favorevoli, hanno sottolineato Emiliano e Capone, sono solamente un punto di inizio per permettere alla Puglia di offrire sempre strutture ricettive migliori, alle quale dovrà aggiungersi una migliore accoglienza nei centri storici, nei quali è iniziato il restauro di tanti monumenti. A non mancare, hanno specificato i due, anche i tanti eventi già copiosamente presenti da nord a sud della regione.

Codacons: “Regione attenta all’ambiente”

Il risultato evidenziato dal Codacons, inoltre, mostra una Puglia che tutela il suo ambiente, i suoi borghi e il suo mare che solo quest’anno ha ottenuto ben 13 bandiere blu, conseguenza anche dei notevoli investimenti sulla depurazione delle acque.

L’obiettivo resta sempre lo stesso: puntare sempre più in alto e valorizzare le aree della regione. I dati, dopotutto, sembrano confermare il fatto che per il momento la Puglia stia facendo un ottimo lavoro.