Mare in Puglia, 17 bandiere blu nel 2021: è terza in Italia

La Puglia è terza in Italia, parimerito con la Toscana, e dopo la Liguria e la Campania, per il numero di bandiere blu 2021 assegnate alle località località rivierasche e ai porti turistici della ong internazionale Fee (Foundation for Environmental Education).

Sul podio si conferma prima la Liguria sempre con 32 località, mentre sale in seconda posizione la Campania con 19 Bandiere (con un nuovo ingresso ma anche un’uscita) che sorpassa e fa scivolare al terzo posto la Toscana che ottiene 17 vessilli blu (con tre uscite) alla pari con la Puglia che guadagna due bandiere (tre nuovi ingressi e un’uscita). Sono 416 in totale quest’anno (407 nel 2020) le spiagge con mare cristallino, che corrispondono a circa al 10% dei lidi premiati a livello mondiale, sottolinea la Fee aggiungendo che le Bandiere sui laghi scendono a 16, con due uscite.

Ecco nel dettaglio tutte le località pugliesi premiate:

Bari

Polignano a Mare (S. Vito; Cala Paura; Cala San Giovanni; Ripagnola/Coco Village)

Monopoli (Castello Santo Stefano; Capitolo; Lido Porto Rosso);

Foggia

Isole Tremiti (Cala delle Arene; Baia di Monaccora; Baia San Nicola; Procinisco; Baia di Peschici)

Zapponeta (Lido)

Bat

Margherita di Savoia (Centro Urbano; Cannafesca)

Bisceglie (La Salata, Salsello)

Brindisi

Fasano (Egnazia Case Bianche; Savelletri; Torre Canne)

Ostuni (Creta Rossa, Lido Fontanelle; Pilone Viar Beach; Rosamarina; Lido Morelli)

Carovigno (Mezzaluna; Pantanagianni; Punta Penna Grossa; Torre Guaceto)

Taranto

Castellaneta (Riva dei Tessali; Pineta Giovinazzi; Castellaneta Marina; Bosco della Marina)

Maruggio (Commenda; Campomarino; Acqua Dolce)

Ginosa (Marina di Ginosa)

Lecce