La Puglia, insieme a Basilicata, Abruzzo ed Emilia Romagna farà parte della Guida al Turismo delle Radici, un progetto promosso dalla Direzione Generale per gli Italiani all’Estero del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Associazione Raiz Italiana, che si avvale anche della collaborazione dell’ENIT.

L’obiettivo di questa iniziativa è quello di stimolare la conoscenza dei luoghi di origine a tutte quelle nuove generazioni di italiani presenti all’estero e agli italo-discendenti, proponendo loro alcuni differenti itinerari. Si stima, dopotutto, che la Guida al Turismo delle Radici possa raggiungere circa ottanta milioni di persone.

La presentazione a Roma

All’evento di presentazione, che si è tenuto al Viminale di Roma lo scorso mercoledì, sono intervenuti Luigi Maria Vignali, Direttore Generale per gli Italiani all’Estero, Giovanni Bastianelli, Direttore esecutivo dell’ENIT e Rappresentanti del Dipartimento del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Regioni Emilia Romagna e Puglia e dell’Associazione Raiz Italiana.

Le tre edizioni della Guida

La Guida sarà pubblicata in tre edizioni, ovvero italiano/inglese, italiano/spagnolo e italiano/portoghese, è stata presentata mercoledì 25 settembre alla Farnesina a Roma.

Presente all’incontro anche l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Loredana Capone, la quale ha asserito che ogni qualvolta si decide di viaggiare non lo si fa solamente per vedere dei nuovi luoghi quanto specialmente per provare nuove emozioni, entrare in contatto con abitudini e modi di vivere diversi.

Ambasciatori di Puglia

Stimolare il turismo delle radici, ha continuato la Capone, offre la possibilità di ricadute positive sulle economie dei luoghi interessati e sul rafforzamento dei rapporti delle Comunità pugliesi all’estero con l’Italia. Dopotutto, ha aggiunto l’assessore, i migliori ambasciatori della Puglia nel mondo sono i pugliesi stessi.

La Regione ha quindi deciso di scommettere sulla magia della Puglia raccontando il fascino dei suoi territori, che come noto presentano un mix unico e straordinario di legami, radici e storie.

La Puglia, anche grazie all’avviso rivolto alle Associazioni dei Pugliesi nel Mondo, ritiene indispensabile valorizzare e raccontare le comunità che potranno sentirsi così più vicine alla propria terra natia, per decidere, magari, di tornare a visitarla.