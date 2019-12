La Puglia è tra le 5 mete più cercate su Google del 2019

Ogni volta che un nuovo anno giunge a termine è tempo bilanci. Come ciascuno di noi è solito mettere nero su bianco i pro e i contro degli ultimi 12 mesi, allo stesso modo le piattaforme digitali stilano delle liste su quanto apprezzato dagli italiani (ma non solo) nel corso dei 365 giorni.

Nella classifica di Google Trends, strumento della multinazionale che permette di conoscere la frequenza di ricerca sul web di una determinata parola o frase, tra le mete di vacanza più ricercate ha inserito, in top 5, la Puglia.

Il web continua ad amare la Puglia

Il Tacco d’Italia, dunque, si conferma, ancora una volta, una destinazione particolarmente cara agli utenti del web, sicuramente desiderosi di apprezzare di persona le tante caratteristiche che la regione ha da offrire. Nei suoi svariati chilometri, dopotutto, è possibile ammirare ogni sorta di territorio: dal mare alla montagna, dalla collina alla pianura, senza dimenticare le imperdibili opere d’arte presenti.

Come specificato da Google Trends, gli elenchi presentati sono stati basati sui termini di ricerca per i quali è stato rilevato il più alto picco rispetto all’anno precedente. L’interesse per la Puglia, quindi, nel 2019 è cresciuto in maniera notevole rispetto al 2018, posizionandosi dietro Zanzibar, Croazia, Sardegna e Calabria.

I picchi registrati a Google Trends

Con un flusso di ricerca piuttosto stabile, il Tacco d’Italia ha visto un notevole interesse verso fine maggio e durante tutto il periodo estivo. Per tutti gli altri mesi, invece, la regione è stata sì cercata ma da un numero più contenuto di utenti.

Un risultato sicuramente soddisfacente quello ottenuto dalla Puglia che, dopo anni di indifferenza, è balzata alle cronache nazionali e internazionali per merito delle sue numerose qualità e tradizioni. Questo brillante traguardo, dunque, conferma i dati precedentemente diffusi sull’aumento del turismo e delle tratte ferroviarie e aeree da e per la Puglia e fanno ben sperare per il 2020.

I presupposti, dopotutto, ci sono tutti.