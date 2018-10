La Puglia alla Columbus Day Parade con i ritmi musicali della Taranta

Nella giornata di ieri, durante la tradizionale parata dell’orgoglio italo-americano sulla 5th Avenue, la Regione Puglia ha sfilato con il sottofondo musicale dei tipici ritmi della Taranta. Nel corso dell’attesissima parata per il Columbus Day, in assoluto la più grande manifestazione dell’orgoglio italo-americano che ogni anno attira migliaia di persone sulla Fifth Avenue di New York, non è mancata una delegazione pugliese, pronta a rappresentare il Tacco dello Stivale nel migliore dei modi.

Columbus Day Parade

La sfilata ha portato nella giornata di ieri centinaia di bande in festa per le strade, con carri e figuranti suddivisi in cento gruppi per un totale di 35mila partecipanti. La delegazione istituzionale della regione Puglia ha sfilato accompagnata da una rappresentanza di pugliesi che vivono a New York e in America più in generale. Nella giornata dello scorso 24 settembre giunse l’invito a partecipare a questo grande evento direttamente al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, direttamente dalla Columbus Citiziens Foundation.

La Taranta

La Notte della Taranta è stata così ambasciatrice di Puglia con il ritmo del tamburello a scandire la partecipazione alla Columbus Parade sulla 5th Avenue per festeggiare il compleanno dell’America con uno spettacolo ricco di emozioni, con la potente ed esplosiva pizzica tipica della tradizione salentina, ormai nota ed amata in tutto il mondo. Così con la direzione del maestro Daniele Durante sono volati a New York il trombettista Frank Nemola con Roberto Chiga al tamburello, Antonio Amato alla voce e al tamburello e Nico Berardi ai fiati. La band è stata accompagnata dai danzatori Laura Boccadamo, Lavinia Ottolini, Cristina Frassanito, Andrea Caracuta, Marco Martano e Fabrizio Nigro. I tamburelli con le decorazioni tricolore e le t-shirt con su scritto I love Puglia parleranno di bellezza e condivisione per una regione pronta ad accogliere turisti e visitatori. Un piccolo neo per questa manifestazione è sorto proprio a Columbus, capitale dell’Ohio, la città più popolosa che porta il nome dell’esploratore italiano, che quest’anno per la prima volta non ha celebrato il Columbus Day probabilmente per mancanza di fondi necessari.