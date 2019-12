“La Puglia che non ti aspetti”, un 2019 di numerosi successi

L’anno 2019 della Puglia è stato mostrato lo scorso 18 dicembre al Cineporto in Fiera del Levante e ha mostrato i dati della nuova campagna “La Puglia che non ti aspetti, presentati dall’agenzia del turismo regionale, l‘Apulia film Commission e il Teatro Pubblico Pugliese.

Stando ai report mostrati, nel 2019 sono stati investiti 12 milioni appartenenti al triennio dal nome Piano Strategico Puglia 365 per permettere alla regione Tacco d’Italia di essere apprezzata e visitata, appunto, per 365 giorni all’anno.

Potenziamento delle risorse pugliesi

Questa strategia, come sottolineato dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano punta al potenziamento delle risorse, che proprio nell’anno ormai giunto alla sua conclusione, sono state ampiamente sfruttate.

Il 2019, infatti, ha visto la Puglia mostrata nei cinema e nelle case di tutto il mondo, essere inserita dal New York Times come una tra le 52 migliori destinazioni nel mondo da visitare e vedere Polignano inserita tra le 52 spiagge più belle al mondo da visitare secondo la CNN Travel.

I prestigiosi riconoscimenti, tuttavia, non sono terminati qui: Lonely Planet ha inserito Bari nella top five delle migliori destinazioni in Europa, mentre Torre Guaceto è stato uno dei sei nuovi Blue Park del Marine Conservation Institute. Degli ultimi giorni, inoltre, è stato il riconoscimento a Patrimonio dell’Unesco della transumanza, antica pratica pastorale adottata anche in Puglia.

L’importante risonanza a livello mondiale, ha conseguentemente favorito la visita in regione sia da parte dei vip che delle produzioni cinematografiche. Il 2019 è stato l’anno che ha permesso a Whoopi Goldberg di innamorarsi della Puglia e che ha trasformato il Tacco d’Italia in un set a cielo aperto.

Film girati in Puglia

Come ha ricordato Simonetta Dellomonaco, presidente della Fondazione Apulia Film Commission, nel 2019 ci sono stati: il Pinocchio di Garrone, il ritorno di Aldo, Giovanni e Giacomo, il prossimo film di Verdone, l’esordio alla regia di Checco Zalone, il grande ritorno di Sophia Loren per il film diretto dal figlio Edoardo Ponti e il secondo film dei fratelli De Serio. E, inoltre, le grandi produzioni internazionali come Six Underground di Michael Bay, già visibile su Netflix, e l’ultimo capitolo di James Bond con un’incredibile scena dal ponte di Gravina in Puglia, utilizzata addirittura nel trailerpromozionale.

In aumento, inoltre, sono stati anche i numeri degli arrivi, positivi rispetto al 2018: +3% gli arrivi e le presenze rispetto all’anno precedente, +10% la crescita del turismo internazionale con un picco del tasso di internazionalizzazione per un +28,3%.