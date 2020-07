Laurea in via telematica, in Puglia arriva Smart Graduation Day

Tutti gli studenti e studentesse che si sono laureati per via telematica a causa del coronavirus saranno omaggiati da un premio.

A dirlo l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia, Sebastiano Leo, il quale ha ricordato di come gli universitari si siano privati di un momento carico di significato del loro percorso accademico: la cerimonia di proclamazione.

Con questo premio, i neo-laureati vedranno loro restituire, nei loro Comuni di residenza, quel momento di celebrazione che è stata loro negata per cause di forza maggiore.

L’iniziativa, proposta dal vice sindaco di Campi Salentina, Laura Palmariggi, è poi stata estesa su scala ragionale a tutti i Comuni della Puglia, grazie alla preziosa collaborazione con Anci Puglia, rappresentata dal sindaco di Santeramo in Colle, Fabrizio Baldassarre, ed è pensata per rendere consapevole questi ragazzi e ragazze di essere un motivo di orgoglio per la loro comunità di appartenenza.

Smart Graduation day, quando si terrà

Per l’assegnazione del Premio, come precisato in una nota stampa da Sebastiano Leo, verrà istituito un Smart Graduation day nella prima decade di settembre 2020. È proprio in questa data che si svolgerà la consegna del riconoscimento ai laureati pugliesi, in tutti i Comuni aderenti all’iniziativa.

Rivolta a tutti gli studenti e studentesse residenti in Puglia e che hanno conseguito il titolo di laurea triennale o magistrale in modalità telematica nell’anno accademico in corso, in Università e Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica della Puglia e non, lo Smart Graduation day si terrà alla presenza del sindaco del comune interessato o di un suo delegato.

Per partecipare, i laureati e le laureate dovranno compilare un form on line con tutti i dati utili alla partecipazione, messo a disposizione dai Comuni aderenti all’iniziativa sui propri canali telematici. Dopo aver raccolto le candidature si potrà poi organizzare la cerimonia di consegna del Premio in base alle giornate stabilite con la Regione Puglia.