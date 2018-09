Porto di Bari premiato a Ferrara come primo scalo smart d’Italia

È stato premiato come primo scalo smart d’Italia il porto della città metropolitana di Bari. Il premio Remtech expo-smart port award 2018 è stato consegnato al presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi. Così quello di Bari si identifica come il primo porto smart in Italia ed il premio è stato assegnato nel corso dell’edizione 2018 della fiera RemTech Expo di Ferrara.

Mare Adriatico Meridionale

Come divulgato in una nota l’ente portuale del Mare Adriatico Meridionale ha puntato sulla tecnologia sviluppando modelli concreti ed integrati nell’ambito dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità ambientale. Il tutto è stato realizzato grazie ad azioni coordinate tra Enti Pubblici, organi di controllo ed imprese del settore. Lo scalo portuale è da anni supportato dalla consolidata opera della piattaforma telematica GAIA che governa le informazioni che riguardano il trasporto di merci e persone, con l’interoperabilità tra sistemi gestiti da altri enti e condivisi tra i soggetti appartenenti alla comunità portuale.

Ismael

Nello stesso panorama si colloca il progetto Ismael, Integrated System for the Assessment of Environmental impacts in transport logistics, ovvero un innovativo software con il quale si possono effettuare analisi predittive sul livello globale di emissioni nelle aree in esame permettendo così, agli attori principali, con l’utilizzo di un DDS, ovvero decision support system, l’efficace programmazione della movimentazione delle merci, la prevenzione dei rischi che derivano dalla congestione del traffico, la riduzione complessiva dell’impatto ambientale rinveniente dalle attività.

Dispositivi IoT

Nell’ambito dei dispositivi IoT, come ha sostenuto lo stesso presidente Patroni Griffi, il porto di Bari è stato il primo in assoluto in tutta Italia ad aver aderito con altri partner d’eccellenza al progetto BariMatera5G sviluppato insieme da TIM, Fastweb e Huawei per sperimentare la nuovissima tecnologia 5G.