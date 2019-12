Con l’arrivo di dicembre si è ufficialmente entrati nel vivo delle manifestazioni e degli eventi del mese più magico dell’anno. Le decorazioni che stanno abbellendo tutte le città del mondo non possono che non essere da meno anche in Puglia, dove, di giorno in giorno vengono accese nuove e stupefacenti luminarie.

Tra i borghi più belli della regione c’è Polignano a Mare, caratteristica cittadina che, per mezzo delle sua bellezza naturale viene presa d’assalto in tutti i periodi dell’anno.

“Nel blu dipinto di blu” di Polignano a Mare

In occasione delle festività del 2019, Polignano a Mare si trasformerà in un villaggio natalizio, che fino al 6 gennaio del 2020 ospiterà casette e numerosi mercatini di Natale. Oltre ai tipici eventi, per quest’anno le strade della cittadina si sono trasformate in un omaggio ad uno dei polignanesi più famosi al mondo, Domenico Modugno.

Se le vie di Bologna sono illuminate dalle parole di Nessuno vuole essere Robin di Cesare Cremonini, a Polignano a Mare non potevano che essere presenti i versi di una delle canzoni italiane più conosciute al mondo, Nel blu dipinto di blu (o Volare).

E così, camminando nel già di per sé pittoresche vie della cittadina in provincia di Bari, sarà possibile ammirare le strofe dell’iconica canzone.

Domenico Moduno e Pino Pascali

Domenico Modugno, però, non è l’unico illustre cittadino di Polignano a Mare. Un’altra figura fondamentale è quella di Pino Pascali, a cui è stata dedicata un’istallazione luminosa che replicherà la sua celebre Coda di Cretaceo.

Le luci in onore dei due grandi artisti promettono, ancora una volta, di rendere il borgo pugliese assolutamente maestoso anche durante il periodo invernale. L’evento Nel blu dipinto di luci, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e in collaborazione con la Regione Puglia è quindi pronto per permettere di vivere un’esperienza in grado di affascinare grandi e piccini.