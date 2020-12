Polignano a Mare, tornate le luminarie in onore di Modugno

La canzone famosa in tutto il mondo “Nel blu dipinto di blu” tornerà ad abbellire Polignano a Mare.

Il paese di Domenico Modugno, dunque, continua ad omaggiare, per il secondo anno di fila, il suo cittadino attraverso l’installazione delle luminarie con il testo della canzone.

Omaggio a Domenico Modugno anche nel 2020

Dopo l’enorme successo dello scorso 2019, nonostante le difficoltà delle imminenti feste, il centro storico di Polignano a Mare continuerà a sorprendere e affascinare i suoi abitanti, che potranno godere (DPCM permettendo) delle meravigliose parole dell’iconica canzone.

A darne notizia è stato lo stesso sindaco Domenico Vitto, che ha pubblicato sulla sua pagina Facebook il seguente post: “Domenico Modugno tornerà ad illuminare via Roma con i suoi versi. Molti concittadini mi hanno chiesto notizie in questi giorni e finalmente posso annunciarvi che, dopo la nostra richiesta del 3 dicembre, la Edizioni Curci ha concesso i diritti per l’accensione delle luminarie per tutto il periodo delle festività”.

Detto, fatto: dallo scorso 12 dicembre fino ai primi giorni del 2021 via Roma continuerà ad essere illuminata dai versi di una delle canzoni italiane più belle di sempre.