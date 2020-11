Plasma iperimmune, possibilità di donarlo al “Riuniti”

Il Policlinico Riuniti di Foggia ha aderito al protocollo Tsunami, coordinato dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e che consiste nella possibilità di mettere immediatamente a disposizione del paziente Covid che ne abbia necessità, il plasma raccolto dai pazienti guariti.

La possibilità di raccogliere il plasma con rapidità ed efficacia, attraverso la procedura di plasmaferesi, è in questo momento storico una possibilità terapeutica interessante da non sottovalutare.

Gli studi hanno infatti dimostrato che l’utilizzo precoce del plasma iperimmune in pazienti in respiro spontaneo e/o non sottoposti a ventilazione meccanica, potrebbe, quindi, avere un ruolo importante nel ridurre il rischio di trasferimento in Terapia Intensiva in quanto, somministrando il plasma precocemente si potrebbe ridurre la necessità di ventilazione meccanica.

Ad essere coinvolti attivamente in questa sperimentazione sono tutti i medici che operano in ambito Covid, tra cui lo staff della prof.ssa Maria Pia Foschino, della prof.ssa Teresa Santantonio, della prof.ssa Gilda Cinnella, del prof. Gaetano Corso e del prof. Giovanni Stallone. Un ruolo cruciale è svolto dal Centro Trasfusionale, diretto dal dott. Michele Centra. Responsabile del protocollo sperimentale locale è la prof.ssa Luigia Trabace.

Donazione di plasma, come si procede

Lo studio è randomizzato controllato, multicentrico, nazionale, in aperto, no profit e valuterà l’efficacia della somministrazione precoce di plasma prelevato da donatori convalescenti di Covid-19 e infuso a pazienti positivi al coronavirus.

Dopo uno screening iniziale eseguito dal prof. Corso, i donatori verranno reclutati presso il Centro Trasfusionale che identificherà i candidati da selezionare per verificarne l’idoneità alla donazione, con particolare riferimento alla donazione in aferesi.

Tutte le procedure verranno effettuate adottando il “Protocollo operativo per la selezione dei pazienti-donatori convalescenti con diagnosi virologicamente documentata di Covid-19, per la qualificazione biologica del plasma da aferesi eventualmente prodotto nonché per le successive correlate procedure di riduzione dei patogeni e di stoccaggio controllato”, redatto dal Centro Nazionale Sangue.

Tutti coloro che sono stati affetti da Covid-19, manifestando sintomi, e sono guariti, qualora intenzionati a donare il plasma, possono contattare la responsabile del protocollo sperimentale locale, Prof.ssa Luigia Trabace, al seguente indirizzo e-mail: luigia.trabace@unifg.it o ai seguenti numeri telefonici: 0881 588056 – 0881 588052“