Lo scorso 11 settembre è sicuramente stata una giornata che i piccoli tamburelisti di Uggiano la Chiesa non dimenticheranno tanto facilmente. L’orchestra pugliese, composta da bambini tra i 6 e i 10 anni, ha omaggiato Papa Francesco suonando per lui una tanto sentita quanto emozionante pizzica salentina.

Un po’ di Puglia, dunque, è stata portata attraverso la delegazione dei piccoli musicisti in Vaticano. Durante l’esibizione, inoltre, non sono mancati momenti di gioiosa spensieratezza, che si sono pian piano diffusi in tutta piazza San Pietro, per l’occasione gremita di gente.

L’emozione dei piccini ha raggiunto il punto culmine quando Papa Francesco ha deciso di abbracciarli e salutarli uno per uno, non risparmiando parole di elogio e di incoraggiamento per ciascuno di loro.

I tamburellisti di Uggiano la Chiesa

La storia dei tamburellisti parte da un’idea del maestro Massimo Panarese, che ha deciso, ormai 5 mesi da, di trasmettere le tradizioni del posto istituendo un’Orchestra di musica popolare dedicata ai più piccoli.

Questa iniziativa ha subito riscontrato un ottimo successo, tanto da aver raggiunto in pochissimo tempo un numero molto alto di allievi. Ad unire i tamburellisti, oltre che l’arte musicale, è stato anche un percorso laboratoriale finalizzato all’inclusione e socializzazione.

La delegazione pugliese

La delegazione, accompagnata e guidata dal maestro Massimo Panarese, è stata formata da 100 cittadini di Uggiano la Chiesa, tra i quali era presente anche il sindaco Salvatore Piconese, il consigliere comunale alle Politiche giovanili Angelo Biscozzi e i parroci Don Enzo Vergine e Don Giuseppe Paglialonga.

L’esperienza dello scorso 11 settembre, come ha ricordato il sindaco di Uggiano la Chiesa, rimarrà sicuramente all’interno della storia della comunità civile e religiosa: un centinaio di persone, infatti, sono state a Piazza San Pietro per assistere all’esibizione musicale tra Papa Francesco e i piccoli tamburellisti, per ballare ed emozionarsi a ritmo di pizzica.