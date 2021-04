Pietramontercovino tra i 10 borghi più belli d’Italia

Pietramontecorvino, affascinante paesino dei Monti Dauni, è uno dei Borghi più belli d’Italia. A stabilirlo la classifica del concorso nazionale Il Borgo dei Borghi, che ha posizionato la realtà pugliese all’ottavo posto.

Regina della classifica è Tropea, che ha vinto sulla concorrenza di altri agguerriti candidati sparsi in tutta Italia. L’ufficialità è arrivata in questi giorni, su RaiTre, con l’annuncio della conduttrice Camila Raznovich. La sfida delle meraviglie è giunta alla sua ottava edizione e ha rappresentato una bella vetrina per Pietramontecorvino.

Questa la classifica ufficiale:

Tropea Baunei (Sardegna) Geraci Siculo (Sicilia) Albori (Campania) Grottammare (Marche) Campli (Abruzzo) Malcesina (Veneto) Pietramontecorvino Corciano (Umbria) Cocconato (Piemonte) Finalborgo (Liguria) Valsinni (Basilicata) Trivento (Molise) Pofabbro (Friuli-Venezia-Giulia) San Giovanni in Marignano (Emilia-Romagna) Buonconvento (Toscana) Borgo Valsugana (Trentino-Alto-Adige) Issime (Valle d’Aosta) Pomponesco (Lombardia) Pico (Lazio)

Questa la descrizione ufficiale: “Pietramontecorvino è un borgo della Puglia, in provincia di Foggia. Nel suo centro storico vivono 169 persone. L’origine del nome deriva da pietra di Montecorvino, un borgo risalente ai Bizantini, sviluppatosi con i normanni e decaduto e abbandonato nel XV secolo”.