The Guardian: “Pietramontecorvino e Roseto borghi da visitare”

Che la Puglia sia sotto il mirino delle più grandi riviste internazionali non è più una novità. Dopo la recente attenzione da parte del The New York Times sul progetto della Musica Reazionaria di Barletta, la regione è stata citata dal quotidiano britannico The Guardian.

Dopo aver consigliato, solamente la scorsa estate, una visita alle Isole Tremiti, il giornale è tornato a interessarsi di alcune bellezze della capitanata, riportando Pietramontecorvino e Roseto Valforte come due tra le mete ideali da non lasciarsi sfuggire durante la propria vacanza in Italia.

Nell’articolo Italy’s remote villages now make an ideal escape di James Imam, pubblicato lo scorso 22 giugno, i due borghi foggiani sono stati inseriti all’interno di una lista di meraviglie italiane da riscoprire.

Riscoprire le piccole bellezze italiane

Come ricordato da Imam, lo stesso premier Giuseppe Conte ha invitato gli italiani a riscoprire le località italiane per permettere una maggiore ripresa del turismo dopo lo stop causato dal coronavirus.

Onde evitare assembramenti, dunque, i piccoli borghi medievali sembrerebbero essere la soluzione ideale in grado di coniugare la necessità di relax a quella di conoscere l’affascinante storia che si cela dietro antiche costruzioni. E così, a fianco di altre bellezze toscane, umbre e abruzzesi, sono state inserite anche Pietramontecorvino e Roseto Valforte.

Pietramontecorvino e Roseto Valforte tra i “Magnifici 11”

Come scritto dal reporter, tra i paesi che resistono e che sono riusciti ad andare avanti, anche grazie al supporto della Regione, ci sono i “Magnifici 11” borghi della Regione Puglia, all’interno dei quali spiccano anche Pietra e Roseto.

La speranza è che, una volta scoperti i villaggi dimenticati dagli stessi italiani, anche i turisti internazionali potrebbero iniziare a preferire le piccole destinazioni. Parola del The Guardian.