Picasso in Puglia, la mostra a Martina Franca, Ostuni e Mesagne

Arriverà in Puglia tutto il genio di Picasso, in una terra dai tratti somiglianti a quella d’origine dell’artista, la Spagna. Il calore e la bellezza del mare, sono solo alcuni degli aspetti che accomunano due terre straordinarie che hanno dato i natali ad artisti divenuti simbolo dell’arte internazionale come l’iberico Picasso. Il progetto espositivo che prenderà vita dal 24 aprile sino al 4 novembre si intitola “L’altra metà del cielo” ed interesserà tre cittadine della Puglia: Martina Franca (in provincia di Taranto), Ostuni e Mesagne (in provincia di Brindisi). La mostra interesserà tre luoghi storici: Palazzo Ducale a Martina Franca, Palazzo Tanzarella ad Ostuni ed il castello di Mesagne.

Uno sguardo sul mondo femminile, con un focus particolare sulle donne che hanno amato il grandioso artista, questo il soggetto delle opere di Pablo Picasso che saranno ospitate nel Tacco d’Italia, in alcuni tra i comuni più belli ed apprezzati della regione. Il progetto è stato presentato qualche giorno fa dall’associazione culturale Metamorfosi, con il supporto logistico ed organizzativo di Federalberghi Puglia e Federalberghi Brindisi, oltre che del consorzio di operatori turistici pugliesi “Welcome in Puglia”.

Il progetto si propone di coniugare la qualità della proposta artistica a quella del territorio con la sua proverbiale accoglienza. Un evento che farà parlare di Puglia in tutto il mondo e che sicuramente attrarrà numerosi turisti, appassionati d’arte e curiosi internazionali. L’esposizione diffusa sarà a cura di Francesco Gallo Mazzeo, con un totale di circa 300 opere tra le quali 3 ad olio, 159 grafiche, 35 ceramiche, un disegno, un acquerello di Dora Maar, 19 grafiche di Francoise Gilot, 80 fotografie a firma di Edward Quinn ed infine 8 immagini di Robert Capa.

Una grande mostra con la quale si inaugura un percorso che si spera possa durare nel tempo, con l’opera di un artista assoluto, un maestro riconosciuto in tutto il mondo. La proposta è stata immediatamente accolta dalle amministrazioni locali, che hanno provveduto ad organizzare diversi pacchetti esperienziali che consentiranno di visitare la mostra in modo coinvolgente ed innovativo, con passeggiate a piedi o in bicicletta.