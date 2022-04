L’appetito vien Pugliando: piatti tipici baresi

In questa edizione della rubrica L’appetito vien Pugliando parlemo dei piatti tipici baresi: 10 cose da mangiare a Bari.

Se sei a Bari non puoi non assaggiare i gustosissimi piatti tipici baresi offerti dalla cucina tradizionale. La tradizione culinaria pugliese che si tramanda di generazione in generazione e i prodotti tipici fondamentali per le pietanze che contraddistinguono questo luogo magico raccontano un viaggio di sapori inconfondibili e che ti faranno immergere immediatamente nella cultura del posto.

Piatti tipici baresi

Il capoluogo della regione si caratterizza per le sue ricette a base di pesce, ma non solo. É ricco di prelibatezze per tutti i palati, anche quelli più esigenti. Maestri nell’arte dei prodotti da forno, i baresi sono anche grandi amanti e cultori di primi piatti, secondi piatti e street food di altissimo livello. La “pugliesità” gli scorre nelle vene!

Ecco quindi 10 piatti tipici baresi a cui non puoi proprio rinunciare:

1. Focaccia Barese

Non possiamo che iniziare dal re della rosticceria dei piatti tipici baresi e della Puglia, la focaccia barese. Prodotto lievitato da forno con squisiti pomodorini ciliegini e olive baresane, la si può trovare in panifici del posto, ristoranti, bar e nelle case dei pugliesi, praticamente ovunque.

Ingredienti principali:

farina 00

farina di semola rimacinata

lievito madre

olio evo

patata lessa

pomodorini ciliegini

olive baresane

Diverse sono le preparazioni e alcuni ingredienti utilizzati per questo fantastico prodotto, c’è a chi piace con le olive e a chi no, chi mette un pizzico di zucchero e chi no, a nostro parere buonissima in tutte le sue forme.

Viene riproposta in diversi luogi ma se sei a Bari è un must da assaporare.

2. Tiella barese

Uno dei piatti storici e fra i più famosi della tradizione. Da sempre esiste una diatriba sul nome, si chiama “patate, riso e cozze” o “riso, patate e cozze”? Per adesso la chiameremo tiella barese o tiella alla barese.

Semplice, squisita e profumata. Racchiude tutto il sapore della Puglia in un unico piatto. Si mangia solitamente durante il periodo estivo ma è sempre un’ottima pietanza anche nei mesi più freddi dell’anno.

Ingredienti principali:

riso carnaroli

patate

cozze

olio EVO

aglio

prezzemolo

La ricetta originale è classificata come primo piatto, ma può benissimo essere consumato come piatto unico. Potrebbe essere paragonata alla paella, ma differisce da essa per la preparazione e l’utilizzo degli ingredienti della zona barese.

3. Panzerotti

I panzerotti sono nell’èlite della rosticceria pugliese, tipici di tutto il meridione, trovano la loro massima ispirazione nel Tacco d’Italia. Se sei pugliese sai di cosa stiamo parlando, se invece non sei pugliese o sei in Puglia per la prima volta e ti trovi a Bari devi assolutamente provare i panzerotti.

Esistono i panzerotti fritti e i panzerotti al forno. Sono entrambi saporitissimi e gustosi scrigni ripieni di mozzarella e salsa di pomodoro, ambedue prodotti tipici pugliesi. L’ispirazione pugliese si è evoluta nel tempo e oggi puoi trovare moltissime varianti, dalle cime di rapa a ricotta e pancetta e tanti altri ancora.

Ingredienti principali:

farina 00

passata di pomodoro

mozzarella

olio extra vergine di oliva

Sei in dubbio se provare quelli fritti o al forno? Il nostro consiglio è di provali entrambi!

4. Sgagliozze

Chiamate anche scagliozze, rientrano nella categoria dello street food e sono gustosissimi tranci di polenta fritta in olio di oliva. Profumate, croccanti e saporite si degustano bollenti mentre si cammina per le vie suggestive di Bari Vecchia.

Ingredienti principali:

farina per polenta

sale

olio extravergine di oliva

L’esperienza di passeggiare per le viette del centro storico e vedere le signore baresi che le preparano e che te le servono in coni di cartoncino è una di quelle cose che ti rimane dentro per sempre.

Inoltre costano poco, provale e non te ne pentirai!

5. Pettole o popizze

Le pettole, chiamate anche popizze a Bari, sono consumate principalmente durante le festività popolari o ricorrenze religiose e possono essere catalogate nella categoria street food.

Piccole pepite di pasta lievitata, croccanti fuori e morbide dentro, racchiudono in un sol boccone la gioia della cucina pugliese. Si possono mangiare sia dolci che salate e sono entrambe appetitose!

Ingredienti principali:

farina 00

sale

olio EVO

lievito di birra

6. Frutti di mare

Anche questo piatto tipico barese è un must. Bari è uno dei posti migliori al mondo dove assaggiare degli ottimi frutti di mare. Non è domenica se in casa dei baresi non c’è il “crudo”. In questo piatto si trovano:

ricci

cozze

cozze pelose

allievi

noci (conosciute come tartufo di mare)

seppie

calamari

e chi più ne ha più ne metta!

Potresti pensare di trovare questo piatto solo nei ristoranti e nelle pescherie di zona, ma se sei di passaggio ti consigliamo di fermarti al Molo di San Nicola per gustare queste meravigliose prelibatezze mentre ammiri il mare e ti fai accarezzare dalla brezza marina.

7. Orecchiette

Chi non conosce le famosissime orecchiette? Sono un piatto tipico di Bari e di tutta la Puglia e il nome deriva proprio dalla loro forma come quella delle orecchie.

Si differenziano dagli strascinati poichè sono leggermente più piccole e chiuse.

I condimenti da provare con questa splendida pasta sono molti, eccone alcuni:

con le cime di rapa

con pomodorini e rucola

al ragù di braciole

con pomodorini e stracciatella

rucola e patate

e potremmo continuare all’infinito. Sono tutte buonissime.

8. Braciole

Le braciole alla barese, dette “brasciole”, sono un piatto domenicale che si trova in tutte le tavole dei pugliesi e nei ristoranti tipici.

La ricetta originale prevede la carne equina anche se si utilizza la carne di vitello, sono ripiene di formaggio e pancetta e vengono immerse nel sugo i pomodoro.

Sono avvolgenti e rilasciano un’esplosione di gusto in bocca che ti farà venire l’acquolina anche guardandole.

Ingredienti principali:

fette di carne di cavallo (o bovina)

pancetta di maiale

formaggio (provolone, pecorino o canestrato pugliese)

pomodori pelati

aglio

prezzemolo fresco

cipolla

olio di oliva

Consigliatissime da assaggiare belle calde!

9. Gnumarieddi

Nei piatti tipici baresi ci sono gli gnumarieddi, chiamati anche turcinelli o in dialetto ‘Nghiemeridde, che sono dei piccoli involtini fatti con le interiora di agnello o anche capra, avvolti nel budello e insaporiti con il prezzemolo fresco vengono cotti alla brace e gustati bollenti.

Hanno un sapore molto buono e particolare e se sei amante di questo genere di carne non puoi non assaggiarli.

Ingredienti principali:

interiora di agnello o capra (fegato, cuore, polmoni e/o milza)

prezzemolo

alloro

volendo si usa anche il formaggio pecorino grattuggiato e il pepe nero in grani.

10. Calzone di cipolla

Chiamato anche calzone alla barese è un altro must da provare ed è uno dei re della rosticceria pugliese. Appetitoso e molto saporito è contraddistinto da note salate e agrodolci ed è parte della tradizione della cucina pugliese e barese.

Dall’aspetto dorato e dalla consistenza friabile contiene squisiti sponsali (bulbi di cipolla) e altri prodotti che lo rendono unico. Ha il bordo ripiegato e la sua forma è arrotondata.

Ingredienti principali:

farina di grano tenero 00

olio EVO

sponsali

uva passa

acciughe sotto sale

olive denocciolate

formaggio grattuggiato

Lo puoi mangiare a casa, fuori dai panifici a Bari e passeggiando per le vie storiche della città così da rendere la tua esperienza nel territorio barese ancora più memorabile.

Infiniti piatti tipici baresi

Ci siamo fermati a 10 piatti tipici baresi anche se in realtà avremmo potuto continuare fino quasi all’infinito, dal polpo cotto nella sua acqua ai lampascioni, da fave e cicoria alle cozze ripiene e così via, grazie alla vasta gamma di prelibatezze che questa meravigliosa terra ci offre merito delle nonne e delle mamme che tramandano di generazione in generazione l’arte culinaria pugliese.

Dove mangiare i piatti tipici di Bari

La città è inoltre ricolma di ristoranti tipici, panifici storici e di negozi in cui puoi trovare questi e altri piatti.

