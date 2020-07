Non solo Foggia e Vieste: Tremiti in elicottero anche da Peschici

I collegamenti da e per le Isole Tremiti sono in costante aumento, anche ai tempi dell’emergenza sanitaria.

Nonostante le difficoltà del momento, in seguito alla richiesta da parte di Alidaunia e del Comune di Peschici, è stato autorizzato l’inserimento nel collegamento elicotteristico Foggia-Diomedee di un nuovo scalo oltre a quello di Vieste, già attivo da tempo, ovvero quello di Peschici.

Ad annunciare il nuovo collegamento l’assessore ai Trasporti della Regione Puglia, Giovanni Giannini, che ha precisato come il servizio manterrà le stesse frequenze e intensificazioni estive, così come da programma di esercizio annuale della società di trasporto aereo foggiana, senza oneri aggiuntivi per la Regione Puglia.

Come specificato, la rete di elisuperfici pugliese è stata concepita proprio per raggiungere le aree di più difficile accesso e viabilità, tra cui le Isole Tremiti e il Gargano.

Valida alternativa ai collegamenti marini sia per velocità che per interesse turistico e culturale, raggiungendo le Tremiti in elicottero sarà possibile apprezzare le bellezze paesaggistiche del territorio interessato, con delle positive ricadute in termini economici in un momento storico in cui si cerca in tutti i modi di porre delle basi per la ripresa.

Per maggiori informazioni su costi e orari si consiglia di visitare il sito dell’Alidaunia.