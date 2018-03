Patentino per proprietari di cani a Foggia, un corso aperto a tutti

Al via a Foggia il primo corso per proprietari di cani, con patentino al suo completamento, organizzato dall’Azienda Sanitaria Locale della città. L’appuntamento è al Palazzetto dell’Arte “Andrea Pazienza” in via Galliani n°1 per sabato 10 marzo dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 20:00; i destinatari sono i proprietari di cani, coloro che sono intenzionati a diventarlo ma anche volontari animalisti o chiunque sia semplicemente interessato. L’ingresso è gratuito e il corso è aperto a tutti coloro che sono desiderosi di imparare qualcosa su come potersi occupare al meglio dei propri compagni animali.

Patrocinata dal Comune di Foggia, la sessione di formazione sarà tenuta dalla dottoressa Marisa Carafa nel ruolo di responsabile scientifico, già Dirigente Veterinario di sanità Animale e Medico Veterinario Esperto in Comportamento, insieme al dottor Michele Buttiglione, Veterinario Dirigente di Sanità Animale.

Essendo il corso diretto a formare gli esseri umani e non gli animali non è previsto l’accompagnamento del proprio cane. L’obiettivo della giornata sarà la responsabilizzazione dei possessori dei cani e il miglioramento della loro capacità di gestione. Il bisogno nasce a seguito del grande numero di incidenti, soprattutto in ambito domestico, dovuti alla gestione scorretta del proprio compagno animale da parte dei loro proprietari. L’iniziativa non è rivolta solo ai possessori di cani dall’indole aggressiva ma anche a coloro che ne hanno di docili, a chi vorrebbe diventare proprietario di un loppide, agli animalisti che operano nel campo del randagismo, agli appassionati, ai curiosi.

Il percorso formativo è previsto dalla “Ordinanza contingibile e urgente per la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani” del Ministro della Salute, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 06 settembre 2013 e reiterata il 20 luglio 2017. Gli argomenti trattati saranno innanzitutto diretti a sfatare i luoghi comuni sui cani, in seguito sarà illustrato come conoscere il comportamento dell’animale dalla nascita sino alla vecchiaia, come riconoscerne le necessità, le sofferenze, le comunicazioni con gli umani e con gli altri esemplari della sua specie, le razze, le origini, i pensieri e le specificità.