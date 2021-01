“Pasticciotto Lovers”, il gioco salentino impazza sul web

Che sia maestà il pasticciotto sia apprezzato in tutta Italia ma non solo non è certo una novità.

Scopri di più su: Pasticciotto leccese. Un dolce di pasta frolla con crema pasticcera

Nelle ultime 24 ore, tuttavia, il dolce tipico salentino è tornato alla ribalta in tutto il mondo nelle vesti di un gioco online ideato dalla pagina Instagram Pasticciotto Lovers, una community di appassionati di questa prelibatezza.

Pasticciotto con corsa a ostacoli

Il protagonista del videogame è un pasticciotto, che per proseguire nel suo cammino schiva gli ostacoli rappresentati dalla colonna di Sant’Oronzo ripetuta su più altezze. Ogni scoglio superato assicura un punto, e così via fino a raggiungere il massimo punteggio. Una prova di abilità e velocità di esecuzione per niente facile.

In poche ore i social sono stati presi d’assalto dal gioco fino ad arrivare in Germania, Svizzera, Spagna, Olanda e persino Giappone e Stati Uniti.

La geniale intuizione è stata di due studenti universitari salentini, Alessandro Colonna e Luca Podo, che si sono subito mostrati entusiasti per il successo del loro gioco. Come hanno raccontato, l’idea è nata per regalare un momento di spensieratezza a tutti coloro che sono lontani dal Salento, ma anche a chi vive questa terra tutti i giorni.

Ideatori anche della community, i due hanno come obiettivo quello di diffondere l’amore per il pasticciotto in tutto il mondo. “La prima cosa che un salentino fuori sede vuole assaggiare appena atterra in Salento è il pasticciotto – hanno dichiarato alla Gazzetta del Mezzogiorno – perché è il dolce che ci fa sentire a casa. Da un po’ di tempo stiamo creando una bella community su Instagram pubblicando gli scatti più belli dei pasticciotti e stiamo riscuotendo un grande successo”.

Questo il link per giocare (si consiglia da smartphone): http://www.pasticciottolovers.com