Pasticciotto Day, torna l’iniziativa del dolce a metà prezzo

Dopo il grande successo della prima edizione, anche quest’anno torna il Pasticciotto Day. Nato a giugno 2020 con l’intento di suggellare la piena ripresa delle attività commerciali del territorio, questa iniziativa si è subito imposta come evento di risonanza nazionale: tanti i maestri pasticceri salentini che aderirono anche al di fuori dei confini regionali.

Anche per quest’anno, dunque, i gustosi pasticciotti saranno venduti, il 1 giugno, a un costo ridotto di 60 centesimi. Simbolo del Salento che viene apprezzato in tutto il mondo, questo dolce si presenta apparentemente semplice ma è in realtà pieno di sorprese e ricco di sfumature di gusto e profumo, soprattutto se appena sfornato.

Ogni attività che aderirà al Pasticciotto Day 2021, inoltre, sarà protagonista di una vera e propria fiera diffusa, interamente dedicata alla promozione del pasticciotto, la cui preparazione diventerà il tema principale di una serie di eventi digitali che si terranno sulle piattaforme social dedicate all’evento.

Pasticciotti per gli operatori sanitari impegnati nella pandemia

Ma non solo. Come già accaduto nella prima edizione, uno dei momenti salienti dell’iniziativa sarà dedicato a garantire un attimo di dolcezza anche gli eroi in camice bianco che in tutta Italia hanno combattuto e ancora combattono ogni giorno la battaglia contro il virus: tante, infatti, le adesioni al Pasticciotto Day grazie alle quali anche quest’anno sarà possibile riservare una fornitura di pasticciotti agli operatori delle strutture ospedaliere di Lecce, Brindisi, Galatina, Scorrano, Tricase, Casarano, Copertino, Gallipoli, Milano (San Raffaele e San Paolo), Roma (Spallanzani), Napoli (Cotugno) e Torino (OGR). Il Pasticciotto Day, insomma, come “giornata del ricordo” annuale per celebrare la ripartenza e ricordare un periodo che deve insegnarci ad apprezzare le cose che sembrano scontate, e invece non lo sono: come poter assaporare il gusto inimitabile di un pasticciotto salentino.