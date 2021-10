Andria, pasta al forno per merenda: nota per gli studenti

La pasta al forno è sacra. Un vero pugliese lo sa bene: questa pietanza è ideale per essere consumata sia calda che fredda a qualsiasi ora. Per questo una decina di alunni di una classe dell‘Istituto Colasanto di Andria deve aver pensato bene di usufruire di qualche porzione avanzata dal giorno prima direttamente in classe, durante la pausa merenda.

Una decisione culinaria che è costata cara: la dirigente della scuola non ha affatto gradito il gesto, ritenuto eccessivo in relazione al contesto. E così è scattato il provvedimento disciplinare, che potrebbe prevedere anche la sospensione di alcuni studenti.

Una scelta, quella delle tagliatelle al forno, che è costata cara: che per la prossima merenda non sia meglio consumare un semplice panino?