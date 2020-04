Pasquetta in casa, è tempo di #labraceaccesachallenge

‘Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi’ dovrà quest’anno essere rivisto a causa dell’emergenza coronavirus.

Dopo un breve periodo di illusione è infatti arrivata la conferma ufficiale: Pasqua e Pasquetta dovranno essere festeggiati rigorosamente in casa. I meravigliosi paesaggi italiani e pugliesi non potranno essere goduti come si deve.

È quindi inutile fantasticare su come avremmo potuto trascorrere il Lunedì dell’Angelo: ciò che è certo è che la pioggia degli scorsi anni, proprio quest’anno che sarebbe potuta scendere abbondante, non ci sarà.

Le previsioni meteo sull’intero Tacco dello Stivale, infatti, parlano chiaro: dal Gargano al Salento la regione godrà di un bel sole splendente.

Riponete gli occhiali da sole nella loro custodia: la Pasquetta 2020 si svolgerà in pigiama. Anche la tuta acetata stile Toti e Tata, utilizzata solamente in questa occasione, dovrà rimanere ben riposta nel proprio guardaroba.

Nonostante ciò, però, chi l’ha detto che il lunedì dell’Angelo sia irrimediabilmente rovinato?

Cosa fare a Pasquetta

È possibile dare da mangiare le proprie briciole alle paperelle anche nel proprio soggiorno. Che si tratti di quelle in carne e ossa o di quelle di una nota marca di detersivi che differenza fa?

Foto di: Marina Maglio

La vera protagonista del lunedì dopo Pasqua, la brace accesa, potrà essere presente anche nel proprio soggiorno. Rigorosamente attraverso lo schermo di un televisore, s’intende.

Come partecipare a #labraceaccesachallenge

Queste sono solamente alcune idee, già presenti sul web, per rendere la Pasquetta in casa un successo. Per incitare la vostra fantasia, però, lo staff di Puglia.com ha indetto #labraceaccesachallenge, un modo divertente per motivare le persone a trasformare questo lunedì in quarantena in opportunità di svago.

In che modo? Esortandole a mostrare attraverso un video o una foto come trascorreranno questa giornata. L’utente più creativo sarà valutato e premiato con un buono Amazon da 25€.

Per partecipare, bisogna:

1) pubblicare una foto o un video sul suo profilo Facebook o Instagram e usare l’hashtag #labraceaccesachallenge

2) taggare un amico

3) mettere Mi Piace alla pagina Facebook o seguire il profilo Instagram @pugliacom

Cos’altro aspettare? Dai il via alla tua sfrenata fantasia e partecipa a #labraceaccesachallenge!